Lanzan campaña global para elegir a las 7 maravillas contemporáneas del mundo

Por primera vez en la historia, las personas de todo el mundo tendrán la oportunidad de nominar y ayudar a seleccionar los lugares que mejor representan la era moderna de los viajes. Esto debido a la iniciativa que lanzó el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) para designar 7 Maravillas Contemporáneas del Mundo.

Dicha campaña está diseñada para identificar y celebrar los hitos y edificios creados desde 1801 que han tenido el mayor impacto en el sector de Viajes y Turismo, en las comunidades locales y en el desarrollo económico, y que continúan redefiniendo el futuro de los destinos alrededor del mundo.

Además de buscar establecer un nuevo referente global para las maravillas contemporáneas, reconociendo no solo su relevancia arquitectónica y cultural, sino también el papel transformador que estos lugares desempeñan en la revitalización de economías locales, la atracción de inversión y la creación de empleos.

Desde la Torre Eiffel en París (Francia), hasta el Museo Guggenheim en Bilbao (España) y el Gran Museo Egipcio en Giza (Egipto), las maravillas contemporáneas demuestran cómo la ambición audaz, la inversión visionaria y la colaboración a largo plazo pueden transformar la posición global de un destino. Estos lugares no solo han atraído visitantes; también han impulsado inversión, sostenido empleos y ayudarán a redefinir la identidad de ciudades y naciones enteras.

En un momento en que los gobiernos de todo el mundo buscan nuevas fuentes de crecimiento y resiliencia, el WTTC lanza esta campaña para destacar el valor de los activos turísticos de clase mundial como infraestructura estratégica. Más allá de su importancia cultural, los hitos icónicos y las atracciones turísticas ya generan beneficios económicos y sociales duraderos.

La campaña reconocerá no solo íconos celebrados a nivel mundial, sino también hitos emergentes que hayan generado un impacto significativo en sus comunidades y que tengan el potencial de definir la próxima generación de destinos turísticos. Los criterios de selección consideran factores como la contribución turística, el impacto económico, el valor comunitario y el desarrollo del destino, junto con su relevancia cultural y arquitectónica.

Etapas

La campaña, que se desarrolla a lo largo de un año, y sigue cuatro etapas:

Desde el 7 de julio de 2026 inició la apertura de nominaciones a nivel mundial

El 7 de enero de 2027, see anunciarán los 70 nominados y comienza la votación pública.

El 7 de abril de 2027 lLa lista se reduce a 30 finalistas

Y será el 7 de julio de 2027 cuando se den a conocer las 7 Maravillas Contemporáneas del Mundo.

"El asombro no es algo que la humanidad dejó de crear hace siglos. Cada generación deja su huella en el mundo. Estamos invitando a personas de todas partes a ayudar a reconocer los hitos que han definido la era moderna y que seguirán inspirando nuevas formas de experimentar el mundo”, dijo Gloria Guevara, presidenta y CEO del WTTC.

"Los activos turísticos más influyentes hacen mucho más que atraer visitantes. Crean empleos, estimulan la inversión, apoyan a los negocios locales, fortalecen a las comunidades y elevan el perfil global de los destinos. Queremos mostrar cómo las inversiones visionarias en infraestructura turística y activos culturales pueden generar valor económico y social duradero para las próximas generaciones".

Al destacar tanto íconos reconocidos globalmente como hitos emergentes, el WTTC busca demostrar cómo el sector de Viajes y Turismo puede abrir nuevas fuentes de crecimiento, distribuir los beneficios económicos de manera más amplia entre regiones y comunidades, e inspirar una nueva generación de inversión en los lugares que definirán la forma en que el mundo viaja.