3 mitos que te impiden mejorar tus finanzas en tiempos de inflación, según el Foro Económico Mundial

En un entorno donde el costo de vida sigue en aumento, comprender el manejo del dinero se ha vuelto fundamental para la estabilidad personal, señala el Consejo del Futuro Global sobre Educación Financiera del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés). Sin embargo, persisten diversos mitos sobre la educación financiera que dificultan el progreso económico individual.

El WEF indica que apenas uno de cada tres adultos en el mundo tiene conocimientos suficientes para considerarse financieramente alfabetizado. A diario, las personas toman cerca de 35,000 decisiones, muchas con repercusiones económicas como planificar la jubilación, revisar un estado de cuenta o utilizar nuevas aplicaciones fintech.

Los tres mitos más frecuentes de educación financiera

El organismo financiero internacional invitó a tres expertas financieras que dicen cuáles son los mitos más frecuentes sobre educación financiera.

Mito 1. Necesitas mucho tiempo y dinero para beneficiarte de la educación financiera.

Uno de los grandes problemas a nivel mundial, son los niveles de ahorro a corto, mediano y largo plazo. La Organización Mundial de la Salud, estima que para 2050, se proyecta que la población mundial mayor de 60 años se duplicará.

Con las tasas de ahorro actuales, algunas personas podrían vivir más de lo que su fondo de jubilación cubre. Hasta 20 años más, de acuerdo con el Foro Económico Mundial.

Para Saira Malik, directora de finanzas de Nuveen, empresa gestora de inversiones, dice que no se trata de cuánto dinero tienes, sino de cómo haces que el dinero trabaje para ti, y te ayude a alcanzar tus objetivos. Por ejemplo, el concepto de interés compuesto, o la importancia de ahorrar más de lo que gastas.

“Además, aprender estos hábitos temprano es fundamental. Cuando era adolescente, me interesé por las finanzas y los mercados. Empecé a trabajar como corredora de bolsa a tiempo parcial, mientras estaba en la universidad, y aprendí sobre mercados e inversión, lo cual fue muy importante”.

Entre más joven seas, mejor, porque podrás construir buenos hábitos para alcanzar tus metas de ahorro y jubilación en el futuro, agrega.

El interés compuesto depende del tiempo: es tu capacidad de hacer que tu dinero trabaje para ti, insiste.

“Cuanto antes pongas tu dinero a trabajar, aunque sea una pequeña cantidad, y lo dejas crecer, con el tiempo podrás generar más ingresos de forma pasiva. Y todo eso te ayuda a construir patrimonio con el tiempo”.

Por su parte, Oluwatosin Olaseinde, fundadora de MoneyAfrica, empresa que crea contenido educativo financiera digital para impulsar la independencia financiera, dice que la educación financiera es como el gimnasio: no mejoras de la noche a la mañana. “Empiezas levantando un peso y poco a poco lo aumentas”.

Así es la educación financiera. Hoy empiezas con cinco dólares o cinco libras, o cinco nairas, o cinco pesos. El próximo mes le agregas más, con el tiempo mejoras: empiezas a tener conversaciones más difíciles, a asumir riesgos, y a aprender, refiere.

“Es un viaje continuo. Si te detienes, perder 10 años puede afectar de forma crítica tu trayectoria de inversión. El tiempo es un componente esencial. Cuanto más esperes, más te niegas la oportunidad de alcanzar la independencia financiera”.

Dice que no importa si son 5, 10 o 20, pero debes comenzar ahora, dice.

Mito 2. Las instituciones financieras son demasiado arriesgadas: es más seguro guardar los ahorros en casa.

En lo que se refiere a este mito, hay muchas experiencias de los usuarios que han hecho que piensen que las instituciones financieras no son confiables. En México, en el último tramo de 2025, vimos casos de entidades financieras que se declararon en quiebra, y muchos ahorradores no lograron recuperar todo su dinero.

En ese sentido, en 2024, sólo 40% de los adultos en las economías en desarrollo ahorró en una cuenta financiera. Esto limita el acceso al crédito. Los deja vulnerables al fraude y hace más difícil que puedan ahorrar, dice el Banco Mundial.

Oluwatosin Olaseinde, fundadora de MoneyAfrica, considera que muchas personas creen que las instituciones financieras están en su contra, por las letras pequeñas, por experiencias pasadas o simplemente por desconfianza.

Piensan que las instituciones quieren quedarse con su dinero con cláusulas ocultas para atraparlos. Entonces, ¿cómo desmitificar esto y explicar que no siempre es así, que existen productos eficaces y seguros para construir patrimonio a largo plazo dentro de las instituciones financieras?

La educación es clave, entender cómo funciona el seguro, el mercado monetario, los fondos mutuos, entre otros, considera.

“Déjame dar un ejemplo. Conocimos a una persona que invertía en el mercado de valores pensando que era un instrumento seguro. Pero no funciona así: a veces sube y a veces baja. Pero cuando falta conocimiento, si su dinero baja, culpan a la institución financiera. Por eso la información es tan importante”.

Mito 3. Los empleadores no deberían ofrecer educación financiera.

Ana Mahony, fundadora y CEO de Addition Wealth, dice que existe la idea de que la educación financiera en el lugar de trabajo es deseable, pero no esencial.

“Yo creo que es necesaria y lo vemos todos los días. El 57% de los empleados dice que el estrés financiero es su principal fuente de estrés, y eso afecta su desempeño laboral, aumenta el ausentismo, reduce la concentración y provoca pérdidas de productividad de miles de millones de dólares en todas las industrias.

Agrega que también 70% de los empleados busca y desea tener acceso a ayuda financiera profesional.

La realidad es que ante la falta de educación financiera formal en México, los individuos deben tomar el papel de autoaprendizaje para lograr tener bienestar y contrarrestar el aumento de costo de vida que se vive actualmente.

¿Tienes dudas? Escribe a sonia.soto@eleconomista.mx