Ataque ruso a buque que transportaba maíz frente a costas de Odesa deja 10 muertos

Un ataque con misiles ruso contra un barco que transportaba maíz cerca del puerto de Odesa, ⁠en el sur de Ucrania, ⁠causó la muerte de 10 personas, según informaron este lunes las autoridades ucranianas.

Se trató del ataque más letal en la escalada de violencia que desde hace semanas sacude el mar Negro.

Rusia alcanzó al "Golden Leo" —un buque con pabellón de Guinea-Bissau y tripulado por marineros de India y Siria— con tres misiles de crucero, lo que provocó un incendio el domingo, informó la Marina ucraniana a través de la aplicación de mensajería Telegram.

Un testigo de Reuters en Odesa vio el domingo cómo salía humo de un buque frente a la costa, y Reuters pudo confirmar que se trataba del "Golden Leo".

Otro ataque ruso contra Odesa, el mayor puerto marítimo de Ucrania, dejó tres muertos y tres heridos el lunes, informó Serhiy Lysak, jefe de la administración militar de la ciudad. Lysak señaló que las infraestructuras fueron objeto de ⁠ataques, pero no dio más detalles.

La operación ⁠de búsqueda y rescate ⁠se prolongó toda la noche, según la autoridad portuaria de Ucrania, que ⁠añadió que nueve tripulantes y uno de sus pilotos marítimos habían fallecido. Ocho de los 17 tripulantes del buque fueron rescatados, añadió.

El "Golden Leo" es propiedad de Ocean Grace Shipping Ltd, de Mumbai, según datos de LSEG. Su gestora, Friends Shipping Co SA, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.

Moscú ⁠no hizo ningún comentario público inmediato sobre el incidente.