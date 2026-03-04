¿Un seguro médico pensado para adultos mayores? Esto propone la AMIS para aliviar su gasto en salud

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) plantea la creación de un seguro de gastos médicos específico para los adultos mayores, que considere las necesidades financieras y de salud de este sector de la población.

La propuesta, que dio a conocer en la Cámara de Diputados, se da bajo un entorno de alzas históricas de hasta 40% en las pólizas de este segmento y la presentación de algunas iniciativas de legisladores que, dicen, buscan acabar con los “abusos” que se dan en el sector.

José Antonio Barreiro, director de Salud y Gastos Médicos de la AMIS, señala que más de 14 millones de personas tienen un seguro gastos médicos individual, de los cuales 16% tiene más de 60 años; sin embargo, ese porcentaje demanda 44% del costo de la atención en servicios de salud, debido a los riesgos inherentes a la edad y la mayor propiedad a enfermarse.

Este escenario, dice, va a acelerar el paso a medida que la población va envejeciendo y “como gremio, como sector asegurador, estamos convencidos de que algo tenemos que hacer”.

AMIS plantea seguro médico para adultos mayores y algo más

Tiempo atrás, la industria trabajó para desarrollar un seguro sectorial; sin embargo, ahora se llegó a la conclusión de que lo ideal es que cada compañía tenga “la obligación y facultad” de generar un producto para adultos mayores estandarizado, que sea comparable, fácil de entender y con características específicas que lo hagan más asequible.

En ese seguro, la propuesta de AMIS considera un componente de ahorro que se sumaría al precio de la póliza. Éste podría ser voluntario u obligatorio, en función de cómo se llegara a aprobar. En caso de que la propuesta avance, Barreiro dice que esta cuota podría ser cercana a 3% del costo del seguro; sin embargo, aún no es un dato oficial.

El objetivo es que esta aportación se vaya acumulando y que el usuario la pueda usar a partir de los 60 años para suavizar el impacto del costo de la póliza en la etapa de envejecimiento. No necesariamente alcanzaría para cubrir todo el costo, pero sí funcionaría como un complemento del precio.

“Tendría que ser una proporción pequeña (este componente de ahorro), porque la idea es no encarecer los seguros en edades jóvenes”, comenta.

¿Qué pasa si una persona ahorró y fallece antes de los 60 años o después de esta edad, sin haber empleado la totalidad de su dinero acumulado? Actualmente, los seguros de gastos médicos no tienen un componente de ahorro, por lo cual se tendría que generar la figura para que, en esos casos, pueda haber designación de beneficiarios.

Incluso también para que el asegurado reclame el ahorro que generó si decide cancelar su seguro y no contratar otro.

El seguro para adultos mayores que propone la AMIS plantea coberturas definidas, red preferente, sumas aseguradas suficientes, reglas claras de renovación, reconocimiento de antigüedad y supervisión técnica de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF). Entre las enfermedades que debería de cubrir "sí o sí" están cáncer, males cardiovasculares, ortopedia y las crónico-degenerativas.

Barreiro señala que los legisladores tendrán tres reuniones más para el tema con representantes de hospitales, autoridades y usuarios del sistema para avanzar en una posible reforma en los próximos meses.

Adultos mayores, los más afectados en alza de seguros

Las personas de la tercera edad registran las mayores alzas en el precio de sus seguros de gastos médicos. Este segmento poblacional pagará pólizas hasta 40% más caras este año, lo cual “socava sus ahorros y deteriora su patrimonio”, lamenta Erick Ocampo, presidente del Comité de Gobierno y Sector Público de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (AMASFAC).

Las causas de este encarecimiento son diversas. Inflación médica, envejecimiento poblacional, historial de siniestralidad, imposibilidad de trasladar el IVA a partir de 2026, problemas sistémicos del sector salud y hasta malas prácticas en hospitales explican este ajuste, dice.

Legisladores plantean reforma en seguros médicos

El diputado del Partido del Trabajo (PT), José Antonio López Ruiz, presentó recientemente una propuesta para el sector asegurador, la cual, dijo, busca acabar con la opacidad, las malas prácticas y los abusos que existen en la industria.

Entre sus planteamientos está que la Comisión Nacional para la protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) publique de forma regular y obligatoria indicadores de precio-calidad de los servicios hospitalarios privados que ofrecen las aseguradoras.

La iniciativa también “pone un alto a los abusos” que hay en el sector, pues busca prohibir cláusulas ambiguas, “esas de letra pequeña”, requisitos desproporcionados e interpretaciones restrictivas “que hoy se usan para negar los servicios y para aumentar con discrecionalidad las primas (precios)”.

