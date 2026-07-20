Vacaciones inolvidables sin salir de la ciudad: redescubre el verano desde otra perspectiva

Cuando pensamos en vacaciones solemos imaginar playas, carreteras o vuelos. Sin embargo, muchas veces olvidamos que, a unos minutos de casa, existen lugares capaces de romper la rutina y hacernos sentir que estamos lejos de ella.

Un restaurante diferente, una tarde de spa, una función de teatro o una noche en un hotel pueden convertirse en ese descanso que llevabas semanas esperando. Porque lo inolvidable no siempre depende de la distancia, sino de las experiencias que decides vivir.

El turismo de cercanía está cambiando la forma de viajar

El llamado turismo de proximidad ha cobrado fuerza en los últimos años. La UN Tourism destaca que las escapadas de corta distancia siguen impulsando el turismo, mientras que la tendencia conocida como staycation demuestra que cada vez más personas eligen disfrutar su tiempo libre sin salir de su ciudad.

La razón es sencilla: menos tiempo en traslados y más tiempo para disfrutar.

Imagen tomada del Gobierno de México

Redescubre la ciudad con los beneficios de Club El Economista

Este verano puede ser la oportunidad perfecta para salir de la rutina y conocer lugares nuevos aprovechando los beneficios exclusivos de Club El Economista.

Entre las experiencias que puedes disfrutar se encuentran:

Restaurantes para descubrir nuevos sabores y disfrutar comidas especiales.

para descubrir nuevos sabores y disfrutar comidas especiales. Hospedajes ideales para una escapada de fin de semana sin salir de la ciudad.

ideales para una escapada de fin de semana sin salir de la ciudad. Spas y bienestar , perfectos para regalarte un momento de descanso.

, perfectos para regalarte un momento de descanso. Entretenimiento , con promociones para conciertos, espectáculos y actividades recreativas.

, con promociones para conciertos, espectáculos y actividades recreativas. Descuentos en establecimientos y servicios que te permiten disfrutar más gastando menos.

Más que ahorrar, se trata de animarte a vivir experiencias que quizá llevaban tiempo en tu lista.

Imagen ilustrativa tomada de Magnific.

A veces, las mejores vacaciones están más cerca de lo que imaginas

Quizá este verano no recuerdes cuántos kilómetros recorriste, pero sí esa comida inolvidable, la tarde en la que te desconectaste del trabajo o el lugar nuevo que descubriste en tu propia ciudad.

Con una suscripción Clásica o Premium de El Economista, además de acceder a información que te ayuda a tomar mejores decisiones, también puedes disfrutar de los beneficios de Club El Economista, una invitación a descubrir, disfrutar y crear nuevos recuerdos sin ir tan lejos.