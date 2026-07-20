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ASML ofrecerá a empleados una prima de permanencia de 20,000 euros por seguir en la empresa
ASML, el mayor fabricante de equipos utilizados para la producción de chips informáticos, tiene la intención de ofrecer a sus empleados una bonificación de 20,000 euros (22,838 dólares) si permanecen en la empresa entre 2027 y 2030.
ASML, el mayor fabricante de equipos utilizados para la producción de chips informáticos, tiene la intención de ofrecer a sus empleados una bonificación de 20,000 euros (22,838 dólares) si permanecen en la empresa entre 2027 y 2030.
La empresa confirmó este lunes mediante un comunicado enviado por correo electrónico este plan, del que informó por primera vez el Eindhovens Dagblad.
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ASML señaló que aún se están ultimando los términos de la concesión condicional de acciones a partir del 1 de enero de 2027, pero que se ofrecería a "todos los empleados que cumplan los requisitos".
Esta medida es la última de una serie de iniciativas de las grandes empresas del sector de los semiconductores —entre las que se incluyen Samsung Electronics, TSMC y SK Hynix — para ofrecer a sus trabajadores una remuneración adicional en un momento en el que los beneficios son elevados, pero escasea la mano de obra cualificada.
ASML, la empresa europea con mayor valor por capitalización bursátil, ha anunciado este mes unos ingresos netos de 2,920 millones de euros y ha señalado que su línea estrella de herramientas de litografía para la impresión de circuitos está prácticamente agotada hasta 2027.
ASML cuenta con 44,500 empleados en todo el mundo, de los cuales más de la mitad se encuentran en los Países Bajos y unos 8,500 en Estados Unidos.