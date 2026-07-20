Bolsa mexicana sube por segunda jornada consecutiva en mercado atento a temporada de reportes

Las bolsas de valores de México comienzan la semana con ganancias. Los índices locales avanzan ante una menor percepción de riesgo geopolítico, a la espera de cifras de inflación y una ronda de conversaciones sobre el TMEC con Estados Unidos esta semana.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, avanza 0.39% a 66,896.35 unidades, mientras que el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), gana 0.33% a 1,346.74.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores avanzan. Destacan los títulos de la panificadora Grupo Bimbo, con 2.60% más a 59.51 pesos, seguidos por los de la aseguradora Quálitas, con 2.20% a 177.16 pesos, y Volaris, con 1.86% más a 13.66 pesos.

Esta semana está prevista la publicación del dato de inflación de la ⁠primera quincena de julio, este jueves, clava para la política del Banxico. Además, Estados Unidos y México tendrán una tercera ronda ⁠de diálogos sobre la revisión del TMEC en la Ciudad de México.

Los índices locales suben por segunda jornada consecutiva, animados por un mejor sentimiento en el mercado porque mediadores presentaron a Irán una propuesta para rebajar la tensión en el conflicto con Estados Unidos, en la que se pide un alto el fuego de diez días.

Otro punto clave para esta jornada corresponde a la temporada de resultados corporativos del segundo trimestre. Entre las cifras ⁠más esperadas destacan las de la operadora de restaurantes Alsea, previstos para después del cierre. Sus ⁠títulos suben 0.65% a 41.72 pesos.