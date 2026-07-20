Wall Street inicia la semana mixto y con sesgo positivo ante el repunte de los semiconductores

Los tres principales índices de Wall Street tienen desempeños mixtos este lunes, luego de una apertura positiva. Un repunte en las acciones de semiconductores se modera, mientras que los inversionistas se preparan para la publicación de reportes trimestrales clave.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las aciones de 30 gigantes, cede 0.24% a 52,023.04 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, gana 0.33% en 7,482.32 puntos. El Nasdaq Composite sube 0.69% a 25,696.68 puntos.

Los valores de semiconductores, que han protagonizado el avance del mercado este año ante las expectativas positivas para la inteligencia artificial, repuntan luego de una semana de dudas. El índice SOX de semiconductores de Filadelfia sube 1.96 por ciento.

Los resultados del segundo trimestre serán claves esta semana, ya que se espera que publiquen empresas como Tesla (-2.32%), Intel (+3.42%) e IBM (-0.66%). También Alphabet (+2.87), que avanza tras informar del desarrollo de nuevos chips, divulgará sus cifras.

Sobre Oriente Medio, los inversionistas están atentos a los esfuerzos diplomáticos para que se retomen las conversaciones de paz, con una propuesta de 10 días de alto el fuego. Mientras tanto, fuerzas hutíes de Yemen iniciaron un bloqueo naval a Arabia Saudita.

Siete de los 11 sectores principales del S&P 500 caen en este comienzo de semana, con el de materiales (-0.56%) encabezando las bajas. Las compañías de tecnologías de la información (+0.75%) lideran las alzas; destacan Micron (+5.27%) y SanDisk (+5.59%).