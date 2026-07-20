Gobierno abre debate nacional para regular la Inteligencia Artificial y redes sociales en escuelas

El Gobierno federal inició un debate nacional sobre el uso de la inteligencia artificial, las redes sociales y los dispositivos digitales entre niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de construir una propuesta de regulación sustentada en evidencia científica que podría convertirse en una iniciativa de ley durante el próximo periodo legislativo.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Caludia Sheinbaum, especialistas coincidieron en que el desafío no consiste en prohibir la tecnología, sino en establecer reglas para un uso responsable que proteja el desarrollo y la salud mental de menores de edad.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, afirmó que el avance de la inteligencia artificial, las redes sociales y los teléfonos inteligentes ha transformado la manera en que las personas aprenden, investigan, se comunican y conviven, por lo que el debate resulta "impostergable".

Además recordó que más del 70% de la población mexicana de seis años de edad o más utiliza internet, mientras que entre adolescentes la cifra supera el 90%, lo que obliga a discutir no sólo el acceso a la conectividad, sino también la seguridad digital, la salud mental y la protección de los derechos de niñas, niños y jóvenes.

Detalló que la SEP organizará una serie de foros con especialistas, docentes, directivos, madres y padres de familia para construir una propuesta que permita regular el uso de las tecnologías dentro de las escuelas con base en evidencia científica y un enfoque de derechos.

Tecnología al servicio de las personas

El representante de la UNESCO en México, Andrés Morales Arciniegas, advirtió que la expansión de internet, las redes sociales y la inteligencia artificial generativa está modificando profundamente los procesos educativos, pero también genera riesgos para el bienestar físico, emocional y social de la población infantil.

Señaló que una de cada tres personas conectadas a internet en el mundo es menor de edad y que 83% de madres y padres manifiestan preocupación porque sus hijos pasan demasiado tiempo frente a las pantallas.

Asimismo, destacó que las niñas tienen el doble de probabilidades que los niños de desarrollar trastornos alimentarios asociados con la exposición a redes sociales.

Morales Arciniegas informó que el monitoreo más reciente de la UNESCO mostró un acelerado crecimiento de regulaciones en distintos países. Mientras en 2023 sólo el 24% de los sistemas educativos contaba con normas sobre el uso de teléfonos celulares en las escuelas, para marzo de 2026 la cifra aumentó a 58%, equivalente a 114 sistemas educativos.

Cimenna Chao Rebolledo, especialista de la UNAM, explicó que cuando estas tecnologías ocupan cerca de un tercio del tiempo que las personas permanecen despiertas dejan de ser simples herramientas y comienzan a influir en la construcción de la identidad, las relaciones personales y el bienestar emocional.

También alertó que el uso temprano de dispositivos móviles está asociado con alteraciones del sueño, obesidad, problemas de salud mental y una mayor dependencia tecnológica, particularmente entre menores que presentan vulnerabilidad emocional.

Ricardo Villanueva, subsecretario de Educación Superior, informó que desde hace un año la SEP desarrolla investigaciones sobre inteligencia artificial y aseguró que México ya cuenta con la encuesta sobre uso de IA en educación superior más amplia realizada entre estudiantes universitarios.

El subsecretario explicó que actualmente existen tres grandes modelos internacionales para regular el uso de celulares en escuelas: permitir que cada plantel establezca sus propias reglas; prohibir los dispositivos únicamente dentro del aula, o convertir las escuelas en espacios completamente libres de teléfonos celulares.

Como parte del proceso de consulta, la SEP realizará tres nuevos foros regionales: el 19 de agosto en Nuevo León, el 3 de septiembre en Chiapas y el 17 de septiembre en la región centro-sur del país, con lo que sumarán seis encuentros nacionales.

Además anunció una Semana Nacional de Juegos Tradicionales durante septiembre para fomentar la convivencia entre estudiantes y recuperar espacios de socialización fuera de las pantallas.

Descarta prohibiciones y busca consenso

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que el propósito del gobierno no es imponer restricciones unilaterales, sino construir un consenso social sobre el uso responsable de la inteligencia artificial y las plataformas digitales.

Explicó que las evidencias científicas muestran que el uso excesivo de redes sociales favorece conductas adictivas, afecta el sueño, disminuye la convivencia familiar y puede alterar el desarrollo cognitivo de niñas y niños cuando comienzan a utilizar dispositivos desde edades muy tempranas.

La primera mandataria recordó que diversos países han comenzado a revertir políticas que impulsaban el uso intensivo de dispositivos electrónicos en las aulas para regresar a la lectura en libros impresos y la escritura manual.

Asimismo, informó que 16 entidades del país ya restringieron el uso de teléfonos celulares en escuelas de educación básica, independientemente del partido político que gobierna cada estado.