¿Se acabó el Mundial de Futbol 2026, pero no la deuda? Cómo recuperarse de la resaca financiera

Aunque el Mundial de Futbol 2026 ya terminó, la resaca financiera seguirá acompañando a los aficionados por varias semanas, o incluso meses, tras haber desembolsado en nuevas pantallas, salidas a restaurantes para ver los partidos, apuestas o quienes fueron a los estadios.

Las deudas pueden agravarse por nuevos compromisos financieros, como las vacaciones de verano y el regreso a clases. Si los gastos del Mundial son difíciles de liquidar ahora, puede convertirse en un problema que acompañe a las familias por mucho tiempo.

De acuerdo con Elizabeth Mondragón, asesora financiera y experta en seguros, durante estos eventos suelen crecer las compras impulsivas porque las personas toman decisiones desde la emoción.

"Las personas sí es cierto que se endeudan porque regularmente lo que haces es que gastas pensando en la emoción" — comentó la experta. — "Regularmente este tipo de compras no se hacen con ahorros, se hacen con la tarjeta de crédito. Lo que es todavía peor".

Al elegir la tarjeta de crédito, las personas se permiten ‘despreocuparse’ de esa obligación, ya que el impacto financiero llega después. Según Pedro Ibarra, especialista en finanzas personales y fundador de @pedroconnumeros, es común que las personas crean que gastaron poco, hasta que llega el estado de cuenta.

“Ahí se dan cuenta que su capacidad de pago se verá superada por todo lo que gastaron.”

La situación se complica cuando se le agregan más desembolsos. Por ejemplo, el término del mundial coincidió con las vacaciones de verano, y en seis semanas es el regreso a clases. Estos eventos pueden presionar más el presupuesto, especialmente cuando existen saldos pendientes en la tarjeta.

Lo gastado ya fue gastado, pero es el momento para reorganizar las finanzas para recuperar un equilibrio.

Primer paso: hacer un diagnóstico de las finanzas

Si los gastos del Mundial ya dificultan llegar a fin de mes, la primera recomendación es conocer con precisión la situación financiera. Mondragón recomendó hacerse las siguientes preguntas y anotar cada respuesta:

¿Por qué no me está alcanzando el dinero?

¿Cuánto debes?

¿A quién debes?

¿Con qué tasa de interés?

Paulina Quiroz, asesora financiera, agregó que conviene realizar un presupuesto con todos los gastos esenciales por hacer los próximos meses y establecer prioridades: cuáles pueden recortarse para destinar ese dinero al pago de la deuda.

Ejemplos claros son cancelar suscripciones de streaming y reducir las salidas.

“No se trata de privarse de todo, sino de buscar maneras de recuperarse”, compartió Pedro Ibarra.

El experto recomienda utilizar métodos de pago de deuda como avalancha (priorizar adeudos con las tasas de interés más alto) o el de bola de nieve (cubrir los saldos más pequeños al inicio) avalancha (priorizar adeudos con las tasas de interés más alto) o el de bola de nieve (cubrir los saldos más pequeños al inicio) para sanear las finanzas.

Si estás endeudado, deja de usar la tarjeta

Uno de los errores más comunes es continuar utilizando la tarjeta de crédito cuando ya se encuentra muy comprometida tras los gastos del Mundial. Según la asesora financiera Paulina Quiroz, una tarjeta saturada tiene dos consecuencias principales:

Disminuye el puntaje en el historial crediticio, lo que puede dificultar acceder a créditos (hipotecario o para un auto) a futuro. Prolonga el tiempo necesario para liquidar la deuda, especialmente si solo se realiza el pago mínimo.

De acuerdo con la especialista, cuando se paga solamente el mínimo, gran parte de ese dinero solo se destina a los intereses y muy poco a reducir el capital, por lo que solo crece el volumen de la deuda y el tiempo en saldarla.

"Si tú pagas el mínimo en tu tarjeta de crédito, tu deuda puede llegar a 10 años", añadió Elizabeth Mondragrón.

Si no podrás pagar la tarjeta, busca una alternativa

Si es imposible cubrir el pago para no generar intereses, dejar pasar el tiempo solo hará crecer la deuda. En esta situación, se recomienda evaluar una consolidación de deuda mediante un préstamo personal destinado específicamente a liquidar las tarjetas.

Existen financieras que ofrecen estos productos con tasas menores a las de crédito. El objetivo es sustituir una deuda con intereses elevados por otra con pagos fijos y un costo financiero menor.

Lecciones financieras del Mundial de Futbol 2026

Para los especialistas, el principal aprendizaje es no dejar que la emoción determine las decisiones financieras. El Mundial es un evento extraordinario, pero las decisiones tomadas pueden ser replicadas en otros contextos.

Así que antes de adquirir una nueva deuda, hay que preguntarse si puede realizarse ese gasto sin comprometer las obligaciones como la renta, comida, transporte o educación, o si la compra responde a una necesidad o un impulso.

Y si son aficionados apasionados, se pueden preparar desde ahora para la Copa 2030, con un ahorro especial para disfrutar del torneo.

“La mejor victoria financiera no consiste en dejar de disfrutar los eventos o actividades que te hacen feliz, sino en planearlos para que no le termines metiendo autogol a tu bolsillo”, concluyó Pedro Ibarra.