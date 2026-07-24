¿Llegó a su fin el boom de los espacios industriales en Tijuana?

El auge del nearshoring convirtió a Tijuana en uno de los mercados industriales más competidos del país, donde durante varios años la disponibilidad de naves fue insuficiente para atender la demanda de empresas manufactureras; pero esa dinámica comenzó a cambiar durante el segundo trimestre del 2026 con la incorporación de nuevos desarrollos y el regreso de espacios al inventario, un ajuste que apunta hacia un mercado más equilibrado sin restarle atractivo a la ciudad.

La disponibilidad de espacios industriales en la región pasó de 6.51% al cierre del segundo trimestre del 2025 a 9.74% en el mismo periodo del 2026, el nivel más alto de los últimos años, una señal de que la etapa en la que prácticamente cualquier nave encontraba inquilino en poco tiempo comenzó a quedar atrás conforme aumentó la oferta y algunas empresas devolvieron superficies tras ajustar el tamaño de sus operaciones.

La demanda, sin embargo, continúa activa, ya que durante el primer semestre del año la absorción bruta acumulada superó los 3 millones de pies cuadrados, cifra 50% superior a la registrada un año antes, impulsada principalmente por empresas de electrónica, manufactura avanzada y dispositivos médicos que mantienen a Tijuana entre los mercados industriales más dinámicos del país.

El crecimiento de la disponibilidad también respondió a que la absorción neta cerró en apenas 127,235 pies cuadrados, pues parte de los nuevos contratos fue compensada por inmuebles que regresaron al mercado como consecuencia de consolidaciones corporativas, cesiones de arrendamientos y estrategias de optimización de espacio.

Más oferta cambia las reglas del mercado

El incremento del inventario comenzó a modificar la relación entre desarrolladores y ocupantes, ya que las empresas cuentan con más alternativas para elegir ubicación y negociar condiciones comerciales, mientras las rentas permanecieron estables, especialmente en los corredores con mayor cercanía a la frontera.

"Aunque la actividad de arrendamiento mostró un importante dinamismo durante el segundo trimestre, el crecimiento de la ocupación se mantuvo moderado debido al volumen de espacios que regresaron al mercado; este comportamiento refleja una nueva etapa para Tijuana: las empresas continúan expandiendo operaciones, pero ahora cuentan con más opciones disponibles y mayor capacidad de negociación", se puede leer en el análisis de Cushman & Wakefield.

Las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) mantienen un entorno de incertidumbre para parte de la industria exportadora, aunque Cushman & Wakefield considera que la disponibilidad de mano de obra, la integración de las cadenas de suministro y la cercanía con California siguen respaldando el atractivo de Tijuana para los fabricantes, incluso en un mercado con mayor disponibilidad de espacios.

La transición todavía tiene margen para avanzar, ya que Tijuana mantiene 3.2 millones de pies cuadrados en construcción y más de 4 millones de pies cuadrados de terrenos listos para proyectos Build-to-Suit, inventario que permitirá atender nueva demanda conforme entren más desarrollos al mercado.

La actividad manufacturera encabezó las operaciones más relevantes del trimestre, particularmente en el sector electrónico, donde destacó el arrendamiento de aproximadamente 705,000 pies cuadrados por parte de Daikin, una muestra de que las empresas mantienen el interés por ampliar su presencia en la región.

"La actividad estuvo impulsada principalmente por empresas manufactureras, particularmente del sector electrónico, que protagonizaron algunas de las operaciones más relevantes del trimestre; este interés confirma que la región conserva su atractivo como una de las plataformas industriales más importantes vinculadas a Estados Unidos", destacó la consultora.