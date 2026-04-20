¿Cómo calcular tu capacidad de endeudamiento? Paso a paso y recomendaciones

Al acudir a una tienda y encontrarte con una promoción de meses sin intereses (MSI), es común sentirse tentado a comprar de inmediato. Sin embargo, antes de comprometer tus ingresos futuros, es importante responder una pregunta: ¿puedes realmente pagar ese compromiso sin afectar tus finanzas personales?

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera (Ensafi), las familias mexicanas tienen en promedio una capacidad de endeudamiento de 2,777 pesos mensuales. Los meses sin intereses son una herramienta de pago atractiva, pero solo deben usarse si tienes claridad sobre tu capacidad financiera.

¿Cómo calcular tu capacidad de endeudamiento paso a paso?

La Asociación de Bancos de México (ABM) define la capacidad de endeudamiento como la cantidad máxima de dinero que puedes destinar al pago de deudas, sin comprometer el pago puntual y necesario de tus gastos, tu ahorro y tus necesidades básicas. Para calcularla:

Suma todos los ingresos fijos que recibes cada mes. Suma todos tus gastos fijos mensuales: renta, alimentación, servicios, colegiatura, transporte y lo que destinaste a ahorro. Al total de tus ingresos resta la suma de tus gastos fijos. Multiplica el resultado por 0.35; el resultado es el monto máximo recomendado para créditos y deudas.

Ejemplo:

Si tienes ingresos de 5,000 pesos y gastos fijos de 3,000, la diferencia son 2,000 pesos. El 35% de esa cantidad (2,000 x 0.35) es 700 pesos. Este sería tu límite mensual recomendado para el pago de deudas.

¿Cómo calcular tu capacidad de endeudamiento paso a paso? Concepto



Monto (pesos) Ingresos fijos mensuales

$5,000 Gastos fijos mensuales

$3,000 Diferencia (ingresos - gastos)



$2,000 Capacidad de endeudamiento (35% de diferencia)

$700 Porcentaje recomendado de endeudamiento

35% Fuente: ABM

¿Conoces tu capacidad de pago?Pexels

¿Cuál es el porcentaje de endeudamiento ideal?

Según la ABM y la Condusef, el endeudamiento óptimo debe ubicarse entre 30% y 40% de tus ingresos disponibles, después de cubrir tus gastos fijos. Esto permite que puedas hacer frente a tus pagos, mantener tu capacidad de ahorro y responder ante imprevistos sin poner en riesgo la estabilidad de tus finanzas. Exceder este rango puede desencadenar situaciones de sobreendeudamiento.

¿Qué significa la regla del 35%?

La regla del 35% es una recomendación adoptada por instituciones como BBVA y la Condusef. Indica que no conviene destinar más del 35% de tu ingreso neto al pago de todas tus deudas. Este dato es clave no solo para consumidores individuales, sino también para que las entidades financieras evalúen solicitudes de crédito y eviten autorizar créditos impagables.

Recomendaciones para evitar el sobreendeudamiento

La Condusef recuerda que cualquier crédito es un compromiso financiero a corto, mediano o largo plazo, y es importante identificar el tipo y su propósito antes de contratarlo:

Créditos de consumo: tarjetas, créditos de nómina o personales; útiles para bienes y servicios de uso cotidiano.

tarjetas, créditos de nómina o personales; útiles para bienes y servicios de uso cotidiano. Crédito empresarial: para iniciar o ampliar negocios.

para iniciar o ampliar negocios. Crédito hipotecario: adquisición, remodelación o construcción de vivienda.

adquisición, remodelación o construcción de vivienda. Crédito automotriz: compra de un auto nuevo o usado.

compra de un auto nuevo o usado. Otros (crédito ABC): bienes duraderos o básicos.

Antes de adquirir cualquier financiamiento, realiza el cálculo de tu capacidad de endeudamiento y verifica que los pagos no excedan el límite recomendado. Así evitarás comprometer tu futuro financiero por decisiones impulsivas.

¿Tienes dudas? Escribe a sonia.soto@eleconomista.mx