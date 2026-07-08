¿Dejaste de pagar la tarjeta de crédito? A partir de este monto tu acreedor te demandaría

Siete de cada 10 mexicanos están sobreendeudados, muchos de ellos con tarjetas de crédito. Un análisis de la empresa Bravo da cuenta que 52% de las personas ve en el dinero plástico su principal forma de acceso al financiamiento y, por ende, es uno de los productos donde las deudas se hacen más presentes.

Se estima que 77% de la población adulta vive cerca del límite de su capacidad financiera o ya lo superó, de acuerdo con el Perfil del Deudor 2025, lo cual genera mayores riesgos de impago en tarjetas bancarias y no bancarias. Si dejaste de cumplir con tus obligaciones financieras por meses, ¿a partir de qué momento debes preocuparte por una demanda del pago por medios judiciales?

Ángel González, director general de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, señala que no hay una escala o protocolo que indique los parámetros bajo las cuales actúan las instituciones financieras en casos de suspensión de pagos por parte de sus clientes.

Sin embargo, deja en claro que cada vez se ven más casos de demandas judiciales por casos de impagos, las cuales, puntualiza, “nunca te llevarán a la cárcel”, a menos que las autoridades determinen que, en algún momento, actuaste con alevosía y ventaja para cometer un fraude.

A partir de este monto empiezan los riesgos de demanda

Un prestamista, dice, te demandará hasta por 6,000 pesos que le debas, porque, en la mayoría de los casos, es abogado y no le generará ningún costo adicional llevar el proceso a cabo. Sin embargo, en las instituciones financieras eso no pasa. Éstas sí deben pagar abogados, peritajes y demás procesos administrativos que, en ocasiones, les termina saliendo más caro de lo que van a recuperar.

Para la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, el riesgo de demanda en tarjeta de crédito empieza desde 30,000 pesos. “En este nivel, el riesgo es casi nulo, es muy, muy bajo y, en la inmensísima mayoría de los casos, no va a suceder absolutamente nada malo, pero cuando hablamos de temas legales, nosotros preferimos no dejar nada al azar”.

González señala que, a partir de ese nivel, el riesgo irá en aumento. Si la deuda ya es de 100,000, 200,000 o 300,000 pesos “no quiere decir que te van a demandar sí o sí. Quiere decir que hay un riesgo mucho mayor (de un proceso judicial), pero podría suceder que al banco no le interese y que prefiera ceder los derechos de cobro, o sea, vender tu deuda”.

Una demanda judicial no sólo depende del monto que se adeuda, también de factores como el historial crediticio, el tiempo que se dejó de pagar y de la institución financiera a la que se le debe. No es lo mismo tener pagos pendientes con una sociedad financiera popular (como Nu, Klar, Stori o DiDi) que con un banco, porque hasta en estos últimos hay diferencias: no es igual deberle a Banco Azteca, a BBVA o Banamex. “Cada uno actúa diferente”.

Si, al paso del tiempo, el banco u otra entidad financiera decide vender la deuda, los riesgos cambian, particularmente si lo hace a un despacho de abogados, porque ellos, al igual que los prestamistas, no tendrán que contratar servicios adicionales y se dedican a recuperar las carteras vencidas. “En este caso, los niveles de riesgo suben de manera importante”.

¿Cómo se desarrolla un juicio por deuda de tarjeta?

En caso de que una institución decida iniciar un juicio, el primer paso es la notificación oficial al deudor. No obstante, antes del juicio, el banco busca alternativas, destaca Bravo.

Negociación: el banco suele ofrecer opciones como extender el plazo de pago para facilitar la recuperación de la deuda.

el banco suele ofrecer opciones como extender el plazo de pago para facilitar la recuperación de la deuda. Despachos de cobranza: si la negociación falla, el banco puede recurrir a estas empresas para recuperar el dinero. Es importante recordar que los despachos de cobranza no pueden amenazar ni intimidar al deudor.

En caso de que no haya respuesta del deudor, el banco puede demandarte y, en consecuencia, recibirás una notificación por parte de un juez sobre un juicio en tu contra, en cual implicará mayores costos y, en caso de que no cuentes con el dinero para pagar la deuda, se puede llegar a la determinación de embargar tus bienes como medida para recuperar parte del préstamo pendiente por liquidar en tu tarjeta de crédito.

Un embargo por tarjeta de crédito sólo puede realizarse mediante un proceso judicial con orden de un juez, nunca de forma extrajudicial, dice el área de Educación Financiera de RappiCard.

"La ley protege ciertos bienes inembargables como ropa, cama, utensilios de cocina y herramientas de trabajo, mientras que bienes como autos, cuentas bancarias y electrónicos sí pueden embargarse".