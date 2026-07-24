Lula promulga la ley que prohíbe el "foie gras" en Brasil y enfurece a Francia

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ⁠promulgó el jueves por la noche una ley que prohíbe la venta y la producción del manjar francés "foie gras" en el país sudamericano, por considerar que supone maltrato animal.

Francia dice que ⁠el foie gras —elaborado tradicionalmente a partir de ⁠hígados de pato y ganso cebados— forma parte de su patrimonio culinario, pero los defensores de los derechos de los animales condenan la práctica de alimentar a la fuerza a los patos o gansos para aumentar el tamaño de sus hígados.

La producción de foie gras en Brasil es mínima, por lo que la prohibición de su venta pondrá fin de hecho a las importaciones del alimento de lujo procedente de Francia.

Cuando los legisladores aprobaron la prohibición en abril, los diplomáticos franceses intensificaron la presión sobre Lula para que vetara el proyecto de ley, según un diplomático brasileño, que habló bajo condición de anonimato.

"El argumento era que su producción no implica maltrato animal, que se trata de una cuestión cultural, etcétera", dijo el diplomático brasileño. "Pero no había ninguna posibilidad de un veto… El Congreso lo aprobó por unanimidad".

La embajada francesa en Brasilia y la Cámara de Comercio Francia-Brasil no quisieron hacer comentarios.

Francia no está en posición de plantear exigencias a Brasil, añadió el diplomático brasileño, que mencionó la obstrucción francesa a la aprobación de un acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur firmado en enero tras 25 años de negociaciones.

Francia veía ese acuerdo como una oportunidad para aumentar las exportaciones ⁠de foie gras a Brasil, señaló la fuente.

Tras ⁠la aprobación de la prohibición por ⁠parte del Congreso brasileño, la asociación francesa del sector del foie gras, CIFOG, dijo en un comunicado publicado ⁠en su página web que la ley infringiría el acuerdo entre la UE y el Mercosur.

Si bien un informe de la Unión Europea publicado en 2022 concluyó que la producción de foie gras respetaba las normas de bienestar animal, los activistas brasileños por los derechos de los animales han cuestionado esas conclusiones.

"Lo que constituye un "buen trato" puede ser bastante relativo, ¿no? No sé a qué se refieren con "buen trato", pero para las organizaciones de bienestar animal, no hay bienestar alguno", ⁠dijo Marina Lacorte, responsable de campañas sobre sistemas alimentarios del grupo de bienestar World Animal Protection, sobre la producción de foie gras.