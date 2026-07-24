La Casa de Toño: así pasó de un puesto de quesadillas a un negocio millonario

La Casa de Toño comenzó como un pequeño puesto de quesadillas en la colonia Clavería, en la Ciudad de México y actualmente es una cadena con más de 80 sucursales. En los últimos días, la empresa familiar volvió al centro de la conversación luego de que Bloomberg reveló que su valuación ronda los 400 millones de dólares (7,000 millones de pesos) y que Grupo Gigante analiza una posible adquisición,

La historia de La Casa de Toño muestra cómo un negocio familiar logró crecer sin recurrir al modelo de franquicias. Con más de 48 años desde su fundación, el restaurante se ha mantenido vigente y ha ganado relevancia en el sector restaurantero, debido a que sus inicios comenzaron como un pequeño puesto hasta convertirse en uno de los restaurantes más conocidos.

¿Cómo nació La Casa de Toño?

Los inicios de la Casa de Toño comenzaron con un pequeño puesto de quesadillas y demás antojitos mexicanos en 1978 en la colonia Clavería, en la delegación Azcapotzalco, en la Ciudad de México.

Su fundador, Marco Antonio Campos, estudiaba derecho en la Universidad del Valle de México. Aunque el negocio era operado por los demás miembros de la familia, cada vez requería más atención.

Por ello, Marco Antonio Campos decidió dejar sus estudios para dedicarse completamente al negocio. Esto hizo que el negocio pasara de estar en la calle a la puerta de la casa de su familia y que coloquialmente fuera conocido como la casa de Toño, nombre que se ha quedado hasta la fecha.

Uno de los momentos clave fue cuando el emprendedor compró la casa de su padre para adaptarla y convertirla en la primera sucursal de “La Casa de Toño”.

Gracias a la sazón de los platillos y la popularidad del pozole, se convirtió en la propuesta de valor del restaurante, mismo que lo hizo crecer hasta expandirse a todo el territorio mexicano.

¿La Casa de Toño es una franquicia?

Al contar con más de 80 sucursales, que pueden encontrarse en aeropuertos, se cree que opera como franquicia; sin embargo, no es así, ya que todos las restaurantes son operadas directamente por la empresa.

Su modelo de estandarización, atención rápida y calidad hace se hagan largas filas para degustar los platillos. Por ello, La Casa de Toño es la muestra de que es posible crecer empresarialmente al apostar por un modelo de operación directa, el cual mantiene la experiencia del cliente y la calidad de los platillos a lo largo de las décadas.