La redefinición de la Unión Europea en medio de la incertidumbre

La realidad internacional actual ha traído consigo inestabilidad, dinámicas complejas, la crisis del multilateralismo, luchas por el poder y el auge de nuevas potencias. Estas características condicionan la manera en la que los Estados se relacionan entre sí, definen sus intereses en materia económica, de seguridad y geopolítica, y plantean sus estrategias para consolidarse como actores con influencia en el diseño y en el funcionamiento del sistema internacional. En este contexto, la Unión Europea (UE)debe adaptarse a estos cambios para responder y mantenerse relevante ante las exigencias de un entorno cada vez más competitivo.

Si bien la UE continúa constituyendo un bloque regional importante, es innegable que en la coyuntura contemporánea se enfrenta a numerosasproblemáticas que ponen en tela de juicio su capacidad para gestionar los retos que se le presentan. Entre ellos es posible identificar el regreso de Donald Trump al Poder Ejecutivo de los Estados Unidos de América, el ascenso de China y de la India como potencias emergentes, la invasión rusa a Ucrania, el conflicto entre Palestina e Israel, las guerras comerciales y las crisis migratorias. Por lo tanto, los aspectos mencionados abren la interrogantesobre qué papel e importancia tiene la Unión en el escenario internacional contemporáneo.

Para poder tener una respuesta, es fundamental tener en consideración el argumento de Steinberg, quien señala que las relaciones internacionales han tenido un drástico cambio, en comparación con aquellas de las últimas decadas del siglo XX, en donde predominaba la cooperación y la Unión Europea estaba, hasta cierto punto, protegida. La nueva configuración obliga a que la UE emprenda medidaspara accionar sin tener que depender de ningún otro país. Con la doctrina “America First” promovida por el presidente Trump, la relación que históricamente fue estrecha con EE. UU., actualmente está debilitada. Por lo tanto, el bloque europeo se encuentra en una encrucijada que le hace repensar sus estrategias y el tipo de relación que busca mantener con Estados Unidos y otros países, en un contexto permeado por la desconfianza y la incertidumbre.

Entonces, es posible identificar que el papel actual de la UE en el escenario internacional es el de un actor que, a pesar de sus fracturas internas, sigue manteniéndose como un referente en materia comercial, de cooperación y de promoción de valores como la democracia, la libertad y la igualdad. Sin embargo, para conservar y mejorar su posición, está condicionada a llevar a cabo modificaciones internascon la finalidad de proyectar más fuerza para consolidarse como una potencia estratégica.

En conclusión, el papel de la Unión Europea depende de las estrategias que el bloque emprenda para fomentar la unidad en su interior, para impulsar la relación con otros Estados y para crear estrategias viables y duraderas para navegar las condiciones en las que se desarrollan las relaciones internacionales actualmente. A pesar de que sea innegable que la UE continúa teniendo peso en la configuración del panorama global, es pertinente señalar que el bloque tiene que diseñar estrategias para mantener sus fortalezas e impulsar nuevas acciones más apegadas a las características y demandas del escenario internacional contemporáneo.

*La autora es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales (AMEI), de la International Studies Association (ISA) y del Programa de Jóvenes del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI). Colaboró con Save the Children México y ha trabajado como profesora adjunta en las materias de Análisis de las Organizaciones Públicas, Europa y Política Exterior de México.