Se fortalece Kipling como un referente de movilidad, color y diseño funcional

Angelines Aboumbrad habla de Kipling como quien habla de una historia que se construyó a pulso, con intuición comercial y sensibilidad para entender a la mujer mexicana. Al frente de Kipling México, ha acompañado la evolución de una firma nacida en Bélgica hasta convertirla en un referente de movilidad, color y diseño funcional.

La marca llegó al país hace 22 años y, bajo su liderazgo, pasó de ser una operación pequeña a ocupar un lugar relevante dentro del mapa internacional de Kipling. Hoy, México y Brasil figuran entre los distribuidores más importantes de la firma en el mundo, una posición que revela la fuerza de un mercado que adoptó la marca con fidelidad.

Esa cercanía tiene un símbolo: el changuito. Inspirado en el universo de Rudyard Kipling y El libro de la selva, el pequeño accesorio dejó de ser un detalle para convertirse en emblema. Cada changuito lleva un nombre distinto, tomado de colaboradores de Kipling en distintos países, un gesto que vuelve cada pieza más personal.

.Inspirado en el universo de Rudyard Kipling y El libro de la selva, el pequeño accesorio (el changuito) dejó de ser un detalle para convertirse en emblemaCortesía

Movimiento como estilo

En México, Kipling opera 18 tiendas, comercio electrónico, marketplaces y presencia en departamentales como Palacio de Hierro y Liverpool. Su estrategia se apoya en una oferta amplia: bolsas para mujer, mochilas, piezas infantiles, pañaleras, equipaje y accesorios diseñados para acompañar rutinas reales, viajes cortos y jornadas urbanas.

La marca propone tonos neutros, beige, café y azul, junto con entregas en rosa, amarillo y cápsulas de verano. También fortalece su vocación viajera con mochilas pensadas para caber debajo del asiento del avión, maletas de cuatro ruedas y bolsas con organizadores exteriores.

La mirada de Aboumbrad también se enfocó en el Mundial 2026. Kipling prepara mochilas especiales para México, con el changuito reinterpretado como futbolista. En esa mezcla de moda, viaje y memoria afectiva, la marca confirma su lugar: no impone una tendencia, acompaña una forma de vivir.