Mundial de Futbol 2026 y educación financiera: las claves para jugar tus finanzas como un campeón

¿Qué tiene qué ver el futbol con la educación financiera? A primera vista parecería que poco o nada, pero tienen más similitudes de lo que crees, particularmente en materia de estrategia.

A días de que el balón ruede en la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026, en el Estadio Azteca, Fernando Ávila, responsable de Educación Financiera de Santander México, da cuenta de las coincidencias que tienen estos dos temas.

El primer gol de tus finanzas: cómo empezar

a ahorrar como un verdadero campeón

Así como en el futbol todo gran campeonato empieza con el primer gol, en tus finanzas, ese primer gol es comenzar a ahorrar. No necesitas arrancar con grandes cantidades, lo importante es crear el hábito, igual que un equipo entrena todos los días, dice el especialista.

No se trata de dejar de disfrutar el hoy, sino prepararte para los momentos importantes del futuro. En el partido de tus finanzas, cada pequeño ahorro funciona como un pase que te acerca a la portería de tus metas.

Una buena estrategia de ahorro es separar una parte de tu ingreso tan pronto como lo recibes y tener un fondo de ahorro también funciona como la defensa de tu equipo: te protege cuando aparecen imprevistos. “Con disciplina y constancia, los pequeños ahorros pueden convertirse en grandes victorias”.

La estrategia del partido: cómo armar un presupuesto ganador para tus finanzas

Ningún equipo llega al Mundial sin una estrategia clara, y tus finanzas tampoco deberían jugar sin un plan en el que tú eres el director técnico. Un presupuesto es la estrategia que te permite saber cómo usar tu dinero durante todo el partido del mes.

El primer paso, dice Ávila, es conocer tu marcador actual: cuánto dinero recibes y cuánto gastas. Después, es momento de asignar roles a tu dinero, igual que un entrenador define la posición de cada jugador.

El especialista aconseja incluir en tu presupuesto gastos esenciales para vivir, un poco para el ahorro y también dejar espacio para algunos gustitos sin descuidar el equilibrio del equipo. “Recuerda que revisar tu presupuesto te permite ajustar la estrategia si algo cambia durante el partido”.

Procura tener cuidado con no sacarte un fuera de lugar por culpa de los gastos por impulso o de tipo hormiga, porque pueden representar una fuga importante de recursos. Considera tus desembolsos en plataformas digitales y suscripciones, porque suelen generar salidas de dinero considerables.

Tarjeta roja al sobreendeudamiento: juega a la ofensiva, no contra tu propio equipo

En el futbol, una tarjeta roja puede cambiar el rumbo del partido; en tus finanzas, el sobreendeudamiento puede sacarte del juego por completo. Tomar crédito no es malo si lo haces con estrategia, pero cuando las deudas superan tu capacidad de pago, empiezas a jugar en desventaja.

Antes de aceptar un nuevo crédito, pregúntate si realmente lo necesitas y si puedes pagarlo sin comprometer tus gastos esenciales y tu ahorro. Una regla básica es que tus deudas no consuman una parte excesiva de tus ingresos mensuales.

Pagar a tiempo, recuerda el especialista, es como mantener la disciplina táctica: evita recargos, intereses adicionales y afectaciones en tu historial crediticio. Si ya sientes presión financiera, prioriza las deudas con mayor tasa de interés y evita adquirir nuevas mientras recuperas el control del marcador.

Administradas con inteligencia, las deudas pueden ser una herramienta; sin control, pueden convertirse en el rival más difícil de vencer. Mantén la estrategia clara y no permitas que te expulsen del partido financiero.

Cómo disfrutar del Mundial sin que tu cartera juegue en contra tu estabilidad financiera

Juan Luis Ordaz, director de Educación Financiera de Banamex, da unos consejos para no meter autogol a tu bolsillo.

Juega con estrategia

Al tratarse de varias semanas de actividad, es clave anticiparte. Establece un monto máximo para entretenimiento y decide con claridad cómo quieres vivir los partidos: en casa, con amigos o en establecimientos. Considera todos los gastos asociados, desde alimentos y bebidas hasta posibles compras relacionadas con la experiencia.

Elige bien los momentos de gasto

El entusiasmo colectivo puede llevar a decisiones impulsivas. Recuerda que las tarjetas de crédito son herramientas, no extensiones de tus ingresos. Financiar consumos cotidianos puede generar un costo mayor a largo plazo. Mantén el control para evitar una “resaca financiera” después del torneo.

Anticípate a los antojos:

Durante eventos de alta demanda, los servicios de entrega suelen encarecerse. Organizarte para preparar alimentos en casa no solo puede ser más económico, también puede transformar cada partido en un momento de convivencia.

Creatividad antes que gasto

Disfrutar no está peleado con cuidar tu presupuesto. Opta por dinámicas sencillas como quinielas entre amigos y aprovecha lo que ya tienes para crear ambiente. Muchas compras temáticas pierden valor rápidamente, así que vale la pena pensar dos veces antes de adquirirlas.

Considera y evita la cuesta futbolera

Un evento prolongado puede dejar huella en tus finanzas si no se administra correctamente. Planificar desde el inicio es la mejor forma de que, al final, los recuerdos sean positivos… también para tu economía.

fernando.franco@eleconomista.mx