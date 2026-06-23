Glaciar, Avalancha o Bola de Nieve: ¿Cuál es el mejor método para pagar deudas?

Eliminar las deudas es uno de los pasos más importantes para tomar el control de tus finanzas personales. Sin embargo, elegir la estrategia correcta puede ser confuso. ¿Es mejor priorizar el dinero que debes o los intereses que te cobran?

De acuerdo con el estudio “Equilibrar el ahorro y el pago de deudas: errores de dinero que debes evitar”, realizado por la firma de inversiones Vanguard, existen tres métodos principales para liquidar saldos pendientes: Glaciar, Avalancha y Bola de Nieve.

A continuación, analizamos en qué consiste cada uno y cuál es el más eficiente, según los expertos.

1. El método Glaciar: El error financiero más común

El método Glaciar consiste en pagar primero las deudas más grandes y que tienen las tasas de interés más bajas. Vanguard señala que este nombre se debe a que el avance dentro del balance financiero del hogar es sumamente lento.

Para los autores del estudio, aplicar esta estrategia es un error financiero debido a tres razones:

Aumenta el costo total: Al enfocarse en deudas con intereses bajos en lugar de aquellas con tasas altas, el deudor termina pagando más dinero en intereses totales a lo largo del tiempo.

Al enfocarse en deudas con intereses bajos en lugar de aquellas con tasas altas, el deudor termina pagando más dinero en intereses totales a lo largo del tiempo. Retrasa tus objetivos: Esta práctica alarga el cronograma para liquidar el total de los préstamos, lo que dificulta la consecución de otras metas financieras como el ahorro o la inversión.

Esta práctica alarga el cronograma para liquidar el total de los préstamos, lo que dificulta la consecución de otras metas financieras como el ahorro o la inversión. Un ejemplo común: Un caso típico ocurre cuando las personas priorizan dar pagos adelantados a su crédito hipotecario antes que a un préstamo de auto, a pesar de que el crédito automotriz suele ser por un monto menor y tener una tasa de interés mucho más alta.

2. El método Avalancha: La opción matemáticamente perfecta

El método Avalancha se basa en una lógica de optimización financiera: prioriza el pago de las deudas con las tasas de interés más altas, sin importar el tamaño del saldo.

Según el análisis de Vanguard, esta es la estrategia más eficiente para tu bolsillo por los siguientes motivos:

Reducción del costo real de la deuda: Las tasas de interés determinan qué tan caro es arrastrar un saldo mes con mes. Al atacar primero las deudas más costosas (como las tarjetas de crédito , que suelen tener tasas elevadas), minimizas el dinero que regalas en intereses.

Las tasas de interés determinan qué tan caro es arrastrar un saldo mes con mes. Al atacar primero las deudas más costosas (como las , que suelen tener tasas elevadas), minimizas el dinero que regalas en intereses. Liberación de flujo de caja: Una vez que liquidas una deuda de alto interés, se libera una mayor cantidad de efectivo mensual. Este dinero "nuevo" puede redirigirse para acelerar el pago de las deudas restantes.

Una vez que liquidas una deuda de alto interés, se libera una mayor cantidad de efectivo mensual. Este dinero "nuevo" puede redirigirse para acelerar el pago de las deudas restantes. Maximización del patrimonio: El costo de mantener deudas caras suele superar el rendimiento de casi cualquier inversión. Por ello, eliminarlas rápido es la mejor forma de proteger tu bienestar financiero a largo plazo.

3. El método Bola de Nieve: El poder de la psicología

Finalmente, el método Bola de Nieve dicta que se deben pagar los saldos más pequeños primero, ignorando temporalmente las tasas de interés. Aunque no es el método más eficiente a nivel matemático, es el más popular debido a su impacto emocional y psicológico:

Aumento de la motivación: Al ver resultados tangibles de forma rápida (cuentas en cero), el deudor se motiva a seguir pagando.

Refuerzo emocional: La deuda genera estrés y ansiedad. El valor emocional de eliminar por completo un pendiente pequeño —como la tranquilidad y la sensación de control— suele superar el beneficio económico de ahorrar en intereses.

Fomento de hábitos: Concentrar los pagos en una sola cuenta hasta desaparecerla genera un impulso psicológico (un efecto "bola de nieve") que ayuda a mantener la disciplina financiera.

¿Cuál deberías elegir?

Para los expertos de Vanguard, el método de Avalancha es el ganador indiscutible si lo que buscas es minimizar el interés total pagado y salir de deudas más rápido.

Sin embargo, los autores reconocen que la teoría no siempre se ajusta a la vida real: la Avalancha puede resultar desmotivadora si la deuda con el interés más alto tiene un saldo gigante que tardarás años en liquidar. Si necesitas victorias rápidas para no tirar la toalla, la Bola de Nieve es tu mejor aliada; si buscas ahorrar el máximo dinero posible, la Avalancha es el camino a seguir.

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