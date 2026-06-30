"El Mundial es un gasto que vale la pena": afición mexicana

Hasta 70,000 pesos, el equivalente a 222 veces el salario mínimo actual, gastaron algunos aficionados mexicanos para vivir el partido entre el Tri y Ecuador en dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026.

El partido ocurrió el 30 de junio en el Estadio Ciudad de México y significó el regreso de la Selección Mexicana a una ronda de eliminación directa de Copa del Mundo después de ocho años. Además, fue el primer juego de este tipo como local desde 1986.

Esos y otros atributos anecdóticos hicieron que la inversión valiera la pena, comentaron algunos fans a El Economista.

"El gasto vale la pena si has soñado con esto desde chico y más por ver a México en un Mundial en el Estadio Azteca", compartió Carlos, de 31 años y originario de Sabinas Hidalgo, Nuevo León.

"En total creo que gastamos unos 5,000 o 6,000 pesos por persona, pero para mí es un sueño estar aquí y no me importa. Lo que se puede está bien. Se han dado los resultados con la selección y esperemos que avancemos hasta el sexto partido".

Alberto, un aficionado de 71 años que viajó desde Querétaro, señaló que gastó alrededor de 70,000 pesos por asistir al partido junto a su esposa.

"El gasto vale la pena, pero se me hizo muy caro en relación al Mundial de Qatar (2022), que era muy barato. Allí los partidos tenían un costo por boleto de 200 dólares y aquí no alcanza para nada con eso", criticó Alberto, quien también asistió a un Mundial en México en 1986.

Para los aficionados más jóvenes, el valor de la inversión residió en el factor sentimental, pues varios están viviendo su primera Copa del Mundo.

"Estoy muy emocionado, es la primera experiencia mundialista que tengo y estoy aquí con mi papá. Llegamos ayer (lunes) y mañana (miércoles) nos regresamos porque hay que pagar los boletos", dijo entre risas Arturo, de 32 años y residente de Zacatecas.

"Gastamos alrededor de 30,000 pesos por persona, así que en total fueron unos 60,000. Llegó la oportunidad la semana pasada, una amiga me dijo que tenía boletos disponibles y tuvimos que sacar los ahorros rápidos, pero todo sea por vivir la experiencia del Mundial".

Fue un costo similar al que pagó Javier, aficionado de la Ciudad de México —de 24 años— que ya asistió a los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022 también con su papá.

"Este boleto me costó 30,000 pesos, aproximadamente. Diría que mientras más avanza el equipo más caro se vuelve el boleto, fue más barato agarrar en fase de grupos que en eliminatorias", especificó.

"Ya tenía ahorrado ese dinero y tuve la oportunidad de venir con mi papá, así que no lo cambiaría por nada. Es una experiencia que sólo se vive una vez en la vida, creo que es difícil que vuelva a haber otro Mundial en México".

Otros aficionados se vieron beneficiados por recibir el boleto como regalo familiar o laboral. De otra forma, describen, era difícil que hubieran estado en el "Coloso de Santa Úrsula".

"Me gané este viaje y los viáticos, prácticamente mi empresa me mandó. Lo que se necesita para estar en estos momentos es bastante dinero, entonces, estoy muy agradecido con la empresa en la que laboro", expresó Jesús, de 47 años y originario de Morelia, Michoacán.

Sobre los precios alrededor de la Copa del Mundo, calificó: "A lo mejor para los extranjeros no es nada, pero para uno que vive aquí al día sí es un poco más pesado. Pero aquí estamos, alentando y disfrutaremos lo que está en este momento".

El México contra Ecuador fue el penúltimo partido del Mundial 2026 en territorio nacional. El último será el 5 de julio, también en el Estadio CDMX, correspondiente a octavos de final.

A partir de cuartos de final, todos los partidos de la Copa del Mundo se jugarán en Estados Unidos, cerrando el 19 de julio con la disputa por el título en Nueva York.