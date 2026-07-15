ENBIARE: 71% de los mexicanos percibe que puede cubrir sus gastos y reporta satisfacción con la vida

¿Qué nos hace más felices: un sueldo alto o la tranquilidad de pagar las cuentas a tiempo? La respuesta parece inclinarse por la paz mental. Para 71% de los mexicanos, más que el monto de su ingreso bruto, la percepción de facilidad para cubrir los gastos del hogar es el detonante para sentir una satisfacción total con la vida. En contraste, entre quienes enfrentan dificultades económicas, esta plenitud cae drásticamente a 44.1%.

Así lo revelan los resultados de la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la cual ofrece un radiografía profunda sobre el bienestar subjetivo y la salud financiera de la población adulta en México.

Más allá del sueldo: Los 3 pilares del bienestar económico

El bienestar económico subjetivo no se limita a "ganar bien". La encuesta del Inegi demuestra que la estabilidad emocional se sostiene sobre tres componentes clave:

Capacidad de cobertura: La facilidad o dificultad percibida para cumplir con los compromisos financieros habituales. Nivel de endeudamiento: La necesidad de recurrir a préstamos para cubrir el gasto corriente (comida, servicios, renta). Expectativas a futuro: La certidumbre de si se contará con ingresos suficientes a mediano y largo plazo.

El costo emocional de vivir con deudas

El endeudamiento para cubrir el día a día actúa como un ancla para la salud mental. Cuando las personas recurren al crédito o a préstamos informales para completar el gasto corriente, el impacto psicológico es inmediato:

1. Menor satisfacción con la vida

Existe una correlación directa entre la salud de la cartera y la felicidad autodeclarada. En una escala del 1 al 10:

Quienes cubren sus gastos con facilidad registran un promedio de satisfacción de 8.99 .

registran un promedio de satisfacción de . Quienes reportan dificultades financieras caen a un promedio de 7.98.

2. Deterioro del balance anímico

El estrés financiero altera el estado emocional cotidiano (la diferencia entre emociones positivas y negativas en el día a día):

El balance anímico de quienes tienen facilidad económica es de 5.69.

Para quienes viven con la presión de las deudas, el indicador se desploma a 4.21, lo que refleja un fuerte predominio de la ansiedad, el estrés y la preocupación.

Radiografía nacional: ¿Qué tan fácil es llegar a fin de mes en México?

A nivel nacional, la población de 18 años y más se distribuye de la siguiente manera respecto a su capacidad percibida para cubrir gastos:

¿Qué tan fácil es llegar a fin de mes en México? Percepción de Gasto Porcentaje de Población Fácil o muy fácilmente 45.1% Ni fácil ni difícil 37.5% Dificultad o mucha dificultad 17.3%

Brecha de género en las finanzas

La presión financiera no se distribuye de manera equitativa. El 19.2% de las mujeres manifiesta tener dificultad o mucha dificultad para cubrir sus gastos, frente al 15.2% de los hombres. Esta disparidad sugiere que las mujeres asumen una carga emocional y administrativa mayor en la gestión de las deudas del hogar.

Geografía del estrés financiero

La percepción de la dificultad económica varía de forma drástica según la entidad federativa en la que se resida:

Estados con mayor dificultad percibida: Guerrero (28.1%), Tabasco (26.3%), Oaxaca (25.8%), Nayarit (25.2%) y Chiapas (24.4%).

Guerrero (28.1%), Tabasco (26.3%), Oaxaca (25.8%), Nayarit (25.2%) y Chiapas (24.4%). Estados con menor dificultad percibida: Baja California (9.8%), Coahuila (10.1%) y Nuevo León (11.0%).

Movilidad social: El reto de superar a los padres

La ENBIARE también analiza la movilidad socioeconómica subjetiva en comparación con el hogar de origen.

El 53.3% de los mexicanos considera que tiene un nivel socioeconómico mayor al de sus padres, una percepción que eleva la satisfacción promedio a 8.65. Los estados con mayor optimismo de ascenso son Baja California (63.9%) y Quintana Roo (63.7%).

Sin embargo, el logro patrimonial (adquisición de vivienda o bienes duraderos) sigue siendo la gran asignatura pendiente: solo el 37.3% siente haber superado a sus padres en este rubro. Esto demuestra que la acumulación de patrimonio y vivir libres de deudas de arrastre continúan siendo los desafíos más grandes para la clase media mexicana.

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