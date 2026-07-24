Wall Street recupera terreno tras una jornada dominada por las preocupaciones sobre Oriente Medio

Los tres principales índices de Wall Street suben la mañana de este viernes. Tras una jornada dominada por la aversión al riesgo ante el alza de los precios del petróleo por las hostilidades en Oriente Medio, las acciones recuperan terreno, gracias a una corrección del crudo.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, sube 0.72% a 52,086.39 unidades, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, gana 0.55% a 7,448.85 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico sube 0.01% a 25,140.27 puntos.

El agravamiento del conflicto en Oriente Medio, que esta semana abrió un nuevo frente, ha impulsado los precios del petróleo, reforzando las expectativas de que el alza de los precios podría repercutir en la inflación. Sin embargo, el precio de la mezcla WTI corrige 3%.

Intel (-3.05%) informó ayer después del cierre unos resultados mejores a los esperados y una guía de beneficios e ingresos mejor a la estimada. Sin embargo, las acciones retroceden como hicieron Alphabet (+0.71%) y Tesla (-3.06%) tras haber reportado cifras el miércoles.

Los 11 sectores principales del S&P 500 suben esta mañana, con los valores de bienes raíces (+2.62%) encabezando las ganancias, seguidos por los de materiales (+1.01%). Dentro del Dow Jones, las acciones de IBM (+4.22%) y Apple (+3.78%) encabezan los avances.