La FDA y los CDC amplían investigación sobre casos de ciclosporiasis a otros 4 estados de EU

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y los Centros ⁠de Control de Enfermedades (CDC) de Estados ⁠Unidos están ampliando su investigación sobre un brote de ciclosporiasis relacionado con lechuga iceberg troceada que supuestamente procedía del centro de México, tras identificar casos en otros cuatro estados.

El brote incluye ahora casos en nueve estados: Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Míchigan, Ohio, Oklahoma, Pensilvania y Virginia Occidental, informó la FDA este viernes.

Los nueve estados han notificado un total de 1,947 personas infectadas por el parásito Cyclospora, tras haber estado expuestas a productos de Taco Bell, según la FDA, que cita datos epidemiológicos recopilados por los CDC.

Se han producido al menos 98 hospitalizaciones y no se han registrado fallecimientos a causa de la infección, según la autoridad reguladora.

Este año se han registrado casos de ciclosporiasis en al menos 41 estados, aunque los investigadores siguen trabajando para determinar cuántos casos están relacionados con el brote vinculado a la lechuga iceberg troceada suministrada por Taylor Farms y servida en los restaurantes de Taco Bell.

Míchigan, el estado más afectado, notificó este viernes 8,176 casos probables de esta infección intestinal, lo que supone un aumento de 532 respecto al día anterior.

El 17 de julio, Taylor Farms retiró del mercado la lechuga iceberg procedente del centro de México. La retirada incluye el producto vendido en tiendas minoristas, servido en restaurantes y distribuido a clientes del sector de la restauración.

La FDA instó a la población ⁠a seguir evitando todos los productos incluidos en la ⁠retirada de Taylor Farms.

La Secretaría de Salud ⁠de México afirmó el jueves que los resultados de sus análisis de muestras de lechuga y agua del Taylor Farms dieron negativo para la Cyclospora, tras una inspección sanitaria de la planta de la empresa en el centro de México a principios de esta semana.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo en su conferencia mañanera de este viernes que en el país "se está haciendo un estudio epidemiológico para poder revisar si en efecto hay algo que tenga que ver con algún producto mexicano o no", y prometió dar nueva información.

Taylor Farms ha cerrado temporalmente la planta de procesamiento del centro de México que las autoridades sanitarias ⁠estadounidenses han relacionado con el brote, según informó el jueves una fuente del sector familiarizada con el asunto.