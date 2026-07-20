ABC para abrir una cuenta de Cetesdirecto desde la app, invierte desde tu celular

¿Quieres empezar a invertir sin muchas complicaciones? La aplicación de Cetesdirecto puede ser una opción, ya que se trata de inversiones directas seguras, sin cobro de comisiones ni tiene costos por transacciones.

A continuación, te explicamos cómo abrir una cuenta y cómo funciona la versión móvil para administrar tus inversiones de manera más cercana.

¿Cómo abrir una cuenta en Cetesdirecto desde la app?

Puedes comenzar en el sitio web oficial o desde el móvil. En la aplicación, primero es necesaria descargarla directamente desde la Play Store o App Store.

Una vez instalada, te dirigirá a la pantalla de inicio, con la opción de ingresar el usuario (en caso de ya contar con uno), o abrir una cuenta. Deberás dar clic en esta última.

La plataforma te redirigirá al sitio web de Cetesdirecto para hacer el registro de tu cuenta, la cual consta de tres fases.

1. Creación de Usuario

Aquí deberás incluir tu información básica para generar un usuario. Necesitarás:

Nombre completo

Correo electrónico

Nombre de usuario

Crear una contraseña

Tres preguntas secretas (para identificarte cuando realices movimientos)

Teléfono de casa

Teléfono de oficina (opcional)

Teléfono móvil

Te solicitará aceptar los términos y condiciones para continuar con el proceso.

2. Datos personales

A partir de aquí, deberás agregar la siguiente información:

País de nacimiento

Nacionalidad

Indicar si tienes nacionalidades adicionales o domicilio fiscal en el extranjero

Entidad y fecha de nacimiento

Género

Estado civil

CURP

RFC con homoclave

Ocupación

En esta última, tendrás que buscar la opción más adecuada al tipo de actividades que realizas.

Datos bancarios de tu tarjeta de débito (cuenta CLABE)

Origen de los recursos de tu cuenta

3. Apertura de cuenta

Deberás seleccionar las condiciones para tu cuenta, como si deseas activar el Ahorro Recurrente y la designación de beneficiarios.

Por último, el sitio mostrará cinco documentos disponibles y la opción de aceptar y firmar electrónicamente para concluir con el trámite. Los documentos emitidos son:

Contrato legal Anexo A (Datos personales de tu contrato) Anexo B (Reglas de Operción de Cetesdirecto) Anexo C (Información sobre las inversiones) Aviso de Nacional Financiera (NAFIN).

Tras firmar, recibirás a tu correo electrónico registrado la confirmación de registro de usuario y de cuenta para acceder a tu aplicación.

Guía de la aplicación de Cetesdirecto

Si ya tenías cuenta, o una vez que la creaste, puedes ingresar directamente en la página principal. Ingresa tu usuario y contraseña. La pantalla mostrará la última vez que abrirse sesión.

Pantalla de acceso

Al entrar a tu cuenta, tendrás a la vista el perfil principal, con varios botones de acciones.

Para empezar, en la parte superior te mostrará tu portafolio de ingresos, cuánto se generó en el mes, y el límite de ingresos según tu tipo de cuenta. En la esquina superior derecha estará el botón de mensajes y notificaciones.

Pantalla principal de la aplicación de Cetesdirecto

En la esquina superior izquierda, está disponible un menú dedicado principalmente a información de la cuenta: perfil, cambio de cuenta CLABE, actualización de datos fiscales, movimientos y otros servicios.

En la parte inferior, hay tres menús principales:

Invertir : Contiene el desplegado de los diferentes instrumentos de inversión que están disponibles, así como la tasa de rendimientos por cada uno. Al seleccionar de manera particular, se pueden realizar los movimientos de compra.

Ahorro recurrente : Las funciones que puedes activar o desactivar sobre qué hacer con los recursos, así como retos financieros para obtener objetivos financieros.

: Las funciones que puedes activar o desactivar sobre qué hacer con los recursos, así como retos financieros para obtener objetivos financieros. Retirar: El menú dedicado para hacer transacciones de los recursos invertidos a la cuenta bancaria registrada.

Aprender dónde está cada función será esencial para familiarizarse con la plataforma y comenzar a invertir.

¿Por qué usar Cetesdirecto ?

Cetesdirecto surgió en 2010 con el objetivo de fomentar y democratizar el ahorro y la inversión en México, permitiendo a las personas el acceso a inversiones en valores gubernamentales con montos accesibles y sin comisiones.

De acuerdo con la plataforma, sí es posible invertir desde 100 pesos y hasta 10 millones de pesos. Además, el servicio está disponible 100% en línea, y permite la disponibilidad de los recursos.

Actualmente, su cartera de productos se divide en:

Valores Gubernamentales : CETES, BONOS, BONDES, BONDES F, UDIBONOS

: CETES, BONOS, BONDES, BONDES F, UDIBONOS Fondos de inversión : BONDDIA, ENERFIN

: BONDDIA, ENERFIN Bonos IPAB: BPAG28, BPAG91, BPA182

Según Álvaro Vértiz, director de América Latina y el Caribe de DGA Group y analista del sector financiero, los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes), además de ser de las principales inversiones, es muy segura, debido a que se adquiere deuda del Gobierno.

“Cetes es una buena puerta de entrada para empezar a invertir, pero no necesariamente es el instrumento que más va a hacer crecer tu dinero”, comentó Vértiz.

Lo que ofrece esta inversión es seguridad y liquidez a corto plazo.

“Si tu prioridad es cuidar el capital y tener acceso relativamente rápido a tu dinero, Cetes puede funcionar muy bien”, señaló el especialista.