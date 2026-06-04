Fondos ciclo de vida: cómo usarlos a tu favor para sortear el tsunami plateado y mejorar tu retiro

Es una realidad que el ahorro para el retiro será insuficiente para la mayoría de los mexicanos, particularmente para la generación afore. Existen diversas alternativas para complementar los recursos con los que viviremos al final de nuestra vida laboral y sortear el llamado tsunami plateado (envejecimiento acelerado de la población), una de ellas son los fondos de ciclos de vida o con fecha objetivo.

Como su nombre lo indica, pertenecen a la familia de los fondos de inversión y tienen como característica principal que ajustan de manera automática su nivel de riesgo —de mayor a menor — al paso del tiempo, con base en una estrategia diseñada para captar recursos para el retiro o una meta en particular, como la compra de una propiedad.

Funcionan exactamente como cualquier fondo de inversión, simplemente tienen por definición un objetivo específico. La etiqueta de ciclo de vida significa que son fondos balanceados y diseñados con un horizonte de largo plazo conforme tu edad va avanzando”, comenta Roberto Cano, director general de Operadora Valmex de Fondos de Inversión.

Por ejemplo, una persona que tiene 35 años puede contratar un fondo de ciclo de vida con año objetivo 2056 para su retiro. Es decir, tiene un plazo de 30 años. En un comienzo, este instrumento invertirá hasta 80% de los recursos en renta variable (que se consideran activos de mayor riesgo) y sólo 20% en renta fija, como Cetes (activos de menor riesgo).

Al paso del tiempo, esta combinación se va a ir balanceando para llegar al final del periodo con 80% en renta fija y sólo 20% en variable. Esto implica que, en los horizontes de inversión de largo plazo, se busca que tu dinero crezca. En las etapas intermedias, el objetivo es equilibrar crecimiento y estabilidad. En el corto plazo (al final de la fecha objetivo), proteger lo que has logrado.

Habría que verlo así, dice Principal: mientras más años te falten para retirarte, más oportunidades tienen tus ahorros de crecer o aguantar las bajas en el mercado. A medida que te acercas al retiro, quizá prefieras una estructura de inversiones más segura, que generalmente son más conservadoras y tal vez tienen un crecimiento más lento. Un fondo con fecha objetivo se administra a ese mismo ritmo, es una transición de la etapa de crecimiento a inversiones más conservadoras.

¿Cuánto necesitas para un fondo de ciclo de vida?

De acuerdo con el especialista, para contratar un fondo de este tipo no se requieren sumas millonarias, puedes empezar con poco dinero e ir aumentando la cantidad de recursos en función de tus posibilidades.

“En general, en los fondos de inversión, no se requieren recursos extraordinarios, es un producto por excelencia democratizado, donde todos ganan por igual y todos participan desde montos pequeños”, señala.

Los rendimientos que dan son variados a lo largo del tiempo, en función de la mezcla de activos donde se invierta en ese momento y las circunstancias del mercado. Sin embargo, Cano asegura que dan retornos mucho más altos que los obtenidos en una cuenta bancaria, en un depósito a plazo o hasta en esquemas como renta fija.

Se estima que pueden otorgar un rendimiento anual de entre 9% y 12%, cuando instrumentos como Cetes, por ejemplo, otorgan retornos de cercanos a 6.5%, mientras que los pagarés bancarios, 2% o menos.

¿Cuáles son los beneficios de los fondos de inversión?

El ahorro es bueno, pero no basta para generar patrimonio. Es necesario poner a trabajar el dinero para que los recursos aumenten y no pierdan su poder adquisitivo. Opciones hay muchas en el mercado, sólo hay que analizar cuál conviene más a nuestras posibilidades y necesidades, dice Leonardo Castillo, asesor de inversiones en Fintual México

Al respecto, la multinacional de servicios financieros Allianz da seis razones para apostar por los fondos de inversión:

1. Diversificación: Alguna vez hemos oído que no es una buena idea colocar todos los huevos en una misma cesta. De igual manera, a la hora de invertir, tiene sentido poner nuestro dinero en más de un activo financiero. Los fondos de inversión ofrecen una canasta de activos para reducir el riesgo de pérdidas en caso de que alguno falle. Y hay fondos de todo tipo: conservadores, con más riesgo, para invertir en bonos, en acciones, en mercados cercanos o exóticos.

2. Acceso para todos: Los fondos de inversión democratizan el acceso a los mercados financieros. Con montos de inversión muy pequeños, cualquier persona puede tener en su cartera activos y mercados de todo tipo.

3. Seguridad: Están supervisados y deben cumplir con un buen número de reglas y exigencias diseñadas para proteger a los clientes.

4. Transparencia: Los inversionistas tienen a su disposición, antes de contratar el producto, información sobre la política de inversión del fondo y las gestoras envían información regular sobre el desempeño y la composición de las carteras. El cliente puede saber cómo y en qué se está invirtiendo su patrimonio. Los fondos, además, ofrecen un elevado grado de liquidez.

5. Gestión profesional: Los fondos están administrados por profesionales de la inversión. Con una inversión modesta, se puede tener acceso a equipos y gestores expertos, con conocimiento de los mercados y dedicación exclusiva a las labores de gestión.

6. Mercados lejanos: A través de un instrumento de este tipo, puedes tener acceso a mercados lejanos y complejos, no tienes por qué limitarte a invertir sólo en lo que tienes más cerca.

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