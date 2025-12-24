Invertir con poco dinero en 2026: Cetes, acciones, ETFs y otras opciones desde 100 pesos

Estamos a unos días de que arranque 2026 y, con él, la oportunidad de dar el primer paso para construir un fondo de ahorro e inversión que nos permita avanzar en el camino hacia nuestra libertad financiera.

Uno de los mitos más frecuentes es que se necesitan grandes cantidades de dinero para invertir; sin embargo, actualmente existen instrumentos financieros que permiten iniciar con 100 pesos o menos, dinero que bien podemos obtener del aguinaldo de este año.

Las alternativas son diversas. Están los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes), la banca tradicional, las Sociedades Financieras Populares (Sofipo), el mercado accionario, los fondos de inversión, los fondos cotizados en Bolsa (conocidos como ETF) y los contratos por diferencia (los llamados CFD), entre otros.

Los rendimientos y riesgos también son variados. Por ejemplo, los Cetes, al ser deuda emitido por el gobierno, son seguros, pero su rentabilidad es baja, mientras que los CFD suelen dar atractivas ganancias, pero son altamente especulativos.

Lo ideal es recurrir con los expertos, como casas de bolsa, para conocer cuál es la mejor estrategia para nuestros intereses.

Balance, la clave principal

Miguel Ángel Elizondo, analista de Capitaria, recomienda no poner todos los huevos en la misma canasta. En su opinión, en un portafolio de inversión siempre debe haber espacio para instrumentos de renta fija (como Cetes), por su menor riesgo.

En una canasta de 1,000 pesos, por ejemplo, sugiere que 500 se canalicen a Cetes; 250, a acciones o fondos de inversión y otros 250, a CFD.

Gianco Abundiz, especialista en finanzas personales, considera que los Cetes son una “gran puerta de entrada” al mundo de las inversiones, además de accesibles, porque puedes empezar con 100 pesos: “Son de riesgo bajo, líquidos y ayudan a generar disciplina financiera”. Sin embargo, destaca que dan una rentabilidad pequeña e insuficiente para para hacer crecer el patrimonio de una persona.

Los Cetes dan un rendimiento que ronda en 7.25% anual. Después de impuestos e inflación, el interés real ronda apenas entre 2% y 3%, refiere el experto.

Un CFD, que es un instrumento financiero para especular sobre el precio de acciones, divisas o materias primas, puede generar intereses atractivos de al menos 25%, pero con niveles de riesgo elevados, dice Elizondo. ¿Esto qué implica? Que puedes perder tu dinero en cualquier momento, por eso la importancia de diversificar el portafolio.

Otras alternativas

La banca es otra opción, aunque no precisamente la mejor, porque sus rendimientos –generalmente– son menores que en los Cetes, incluso en términos reales son negativos. No obstante, esta alternativa termina por ser mejor que tener el dinero debajo del colchón.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), la Ganancia Anual Total –GAT – (intereses nominales menos comisiones y sin descontar la inflación) de los Cetes es de 7.39% anual, mientras que bancos de gran tamaño dan una rentabilidad menor.

Por ejemplo, Santander apenas da 2.46%; BBVA, 1.97%; Scotiabank 0.78% y Banamex, 0.74 por ciento.

Las Sofipos también son una opción para poner a trabajar tu dinero. Nu, por ejemplo, da un rendimiento real de hasta 11.85 por ciento. La mala noticia es que sólo es en su cajita turbo, donde puedes ahorrar hasta 25,000 pesos. En otros apartados la GAT baja a 7.5 por ciento.

El director en Educación e Innovación Financiera de Grupo Financiero Actinver, Luis Tinajero, comenta que invertir acciones de las empresas más grandes del mundo o en los índices bursátiles más representativos a nivel global está más cerca de lo que crees.

Asegura que con menos de 100 pesos accedes a este universo de posibilidades y, con una buena asesoría, puedes hacer crecer tu patrimonio.

Hay acciones de empresas mexicanas que valen menos de 10 pesos, así como ETFs y fondos de inversión donde puedes destinar 100 pesos o menos para acceder a los índices bursátiles más sofisticados, como el S&P 500, en el cual están las 500 compañías públicas más grandes de Estados Unidos, medidas por su capitalización.

¿Cuánto dan de rendimiento? Para un esquema pasivo (donde una casa de bolsa lleva toda la gestión de los recursos), el S&P 500 ha dado un rendimiento de 9% anual en las últimas décadas, mientras que Bolsa Mexicana de Valores (BMV), en lo que va del año, lleva ganancias cercanas a 20%, destaca el especialista.

Lo que se debe tener claro, dice Tinajero, es que son inversiones de largo plazo, no de meses, ni de uno o dos años.

El experto refiere que, en 20 años, empresas como Amazon, Microsoft y Amazon han multiplicado su valor para los inversionistas. Amazon lo hizo por 36 veces; Microsoft por 18 y Apple por ocho veces, con un rendimiento de entre 13 y 15% anual.

Además, hay acciones como Nvidia que han logrado rendimientos por arriba de 100% en periodos muy cortos.

Tips para elegir la mejor opción

La Condusef da una serie de consejos para que tu estrategia de inversión tenga mejores resultados.

No pongas en riesgo los recursos que necesitas para gastos necesarios como la alimentación, renta y transporte.

Canaliza tus ahorros en más de una opción de inversión.

Considera el plazo. Recuerda que a mayor tiempo el rendimiento puede ser mayor.

Infórmate, no te vayas con la primera opción que se te presente, analiza y compara.

Revisa que la institución en la que invertirás tu dinero es formal y legal.

Desconfía de inversiones que te prometan rendimientos fabulosos.

Lee el contrato y aclara todas tus dudas.

Busca una institución que te asigne un asesor, el cual resuelva tus dudas y trabaje contigo en equipo.

fernando.franco@eleconomista.mx