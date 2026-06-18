El 43% de los aficionados en México prevé aumentar su gasto por la justa mundialista

El Mundial de Fútbol cambia los hábitos de consumo de los mexicanos, ya que 43% de los aficionados prevé destinar más recursos a comprar productos y contratar servicios durante el torneo, de acuerdo con un estudio de Worldpanel by Numerator.

Aunque el estudio no especifica cuánto aumentará el gasto, destaca que los alimentos y las bebidas serán algunas de los productos donde se destinará más gasto y de las categorías más beneficiadas por el torneo mundialista.

Los refrescos encabezan las preferencias de los aficionados, con 82%, mientras que la cerveza registra una preferencia de 54 por ciento. En este segmento, los sueros aparecen como una elección diferenciada (2%).

De acuerdo con el estudio, las palomitas de maíz serán el principal alimento para acompañar los partidos, con una elección de 76% entre los consumidores mexicanos. Le siguen la carne asada, con 47%, y las hamburguesas, con 30 por ciento.

“(Esta disposición de compra) muestra cómo los grandes acontecimientos deportivos reconfiguran temporalmente las decisiones de consumo y abren una ventana de oportunidad para marcas y retailers capaces de conectar con el momento”, expuso la directora de Producto de Worldpanel by Numerator para América Latina, Kesley Gomes.

El estudio también reveló que la mayor parte de la experiencia mundialista se vivirá en los hogares. En México, 89% de los consumidores planea ver los partidos desde casa, por arriba del promedio en América Latina del 86 por ciento.

Además, 72% de los mexicanos tiene previsto cocinar durante las transmisiones, porcentaje que supera al registrado en Perú, con 66%, y Argentina, con 62 por ciento.

La especialista de la empresa global de datos e investigación de mercados y comportamiento del consumidor destaca que la comida es uno de sus principales detonadores de convivencia. Los consumidores están optando por alimentos fáciles de preparar y diseñados para compartir.

Otro hallazgo del estudio fue que el 77% de los encuestados afirmó estar dispuesto a cambiar de marca ante las campañas promocionales durante al Mundial, mientras que 70% lo haría por ofertas relacionadas con los partidos.

Asimismo, un 73% manifestó interés en adquirir productos de colección del evento deportivo.

"Durante el torneo aumenta la disposición a probar nuevas opciones y disminuye el peso de la fidelidad habitual de compra… No gana necesariamente la marca que forma parte del consumo habitual, sino aquella que logra conectar con el consumidor en el instante adecuado y con una propuesta relevante", manifestó Kesley Gomes.

El estudio distinguió a tres tipos de consumidores. Los apasionados muestran una mayor participación en promociones, canjes de productos y experiencias relacionadas con el Mundial.

Los ocasionales buscan más la practicidad y los alimentos fáciles de preparar. Por su parte, los desinteresados cambian algunos hábitos de consumo durante la justa mundialista, aunque no sigan activamente los partidos.