Presidente InterContinental cuenta con estadio inmersivo para aficionados en Polanco

La fiebre futbolística también se jugará en los hoteles. En Ciudad de México, el Hotel Presidente InterContinental tiene una agenda especial para convertir sus espacios de hospitalidad en puntos de encuentro para aficionados, viajeros, empresas y grupos que buscan ver los partidos fuera del estadio, pero con una experiencia diseñada para permanecer más tiempo y consumir más.

La propuesta integra tecnología, gastronomía, entretenimiento y arte en distintos centros de consumo del inmueble, ubicado en Polanco. "El objetivo es capitalizar el flujo de visitantes y locales que buscarán sedes alternas para seguir los encuentros, en un contexto en el que el deporte se ha convertido en motor de turismo, consumo y experiencias corporativas", así lo consideró Álvaro Rey, gerente general del Hotel Presidente InterContinental Ciudad de México.

Hospitalidad deportiva

En entrevista con El Economista, Rey explicó que el eje de la estrategia es InterContinental Stadium, un concepto instalado en el Salón Castillo, espacio de más de 1,000 metros cuadrados que operará como un estadio inmersivo. "Ahí se transmitirán partidos en una pantalla curva de 37 metros lineales, con mobiliario tipo lounge, música en vivo, DJ y activaciones antes y después de los encuentros".

Queremos que cada visitante viva mucho más que un partido; diseñamos una propuesta integral que combina tecnología, gastronomía, entretenimiento y hospitalidad", dijo Álvaro Rey, gerente general del Hotel Presidente InterContinental Ciudad de México.

Mencionó que el espacio tiene capacidad para 350 personas y estará disponible hasta el 19 de julio. "No tendrá costo de entrada; el consumo será a la carta y las reservaciones podrán realizarse mediante OpenTable". Dijo que la experiencia puede ser privada para empresas o grupos, lo que abre una oportunidad para el segmento corporativo que busca combinar deporte, networking y entretenimiento.

En InterContinental Stadium la oferta culinaria reúne alitas, nachos, hamburguesas, pizzas y coctelería internacional para vivir el fútbol más allá del partido.Foto: Cortesía

Rey comentó que la oferta incluye alimentos y snacks como alitas, nachos, hamburguesas, pizzas y coctelería internacional. La programación está pensada para jornadas completas, con partidos consecutivos y actividades complementarias que amplían la experiencia más allá de los 90 minutos.

Futbol a la mesa

La gastronomía también tendrá un papel central. En The Palm se presentará Meat the Match, una colaboración con USMEF que ofrecerá street food premium inspirado en las culturas culinarias de los países protagonistas del torneo.

Meat the Match llevará al plato la pasión del fútbol con street food premium inspirado en las culturas del torneo.Foto: Cortesía

La activación se desarrollará en cuatro etapas, acompañando el avance de la competencia. Los platillos irán desde cortes clásicos americanos hasta propuestas con influencia asiática y europea, elaborados con productos certificados de US Meat. "Con ello, el hotel busca convertir cada partido en una experiencia de consumo que conecte con la conversación global del futbol", dijo Rey.

Explicó que The Palm e InterContinental Stadium, otros restaurantes y bares del hotel tendrán pantallas para seguir los encuentros, entre ellos Alfredo di Roma, Au Pied de Cochon, Amaral, Epicentro, Lilōu, Tokoya Nigiri Bar y Café Urbano. "Esta red de espacios permite diversificar públicos: desde quienes buscan una comida formal hasta quienes prefieren un ambiente más casual".

Legado mexicano

La programación también incluye la exposición “LEGADO 1NMORTAL” de Jorge Campos, ubicada en el bar Epicentro. La muestra reunirá jerseys, guantes, balones autografiados, reconocimientos y fotografías del exguardameta mexicano, y estará abierta sin costo hasta el 19 de julio.

"El Presidente InterContinental Ciudad de México busca posicionarse como una sede alterna para vivir el futbol desde la hotelería, donde el partido se convierte en plataforma de convivencia, consumo gastronómico y entretenimiento", concluyó Álvaro Rey.