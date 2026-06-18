Guerra de ofertas de verano y Mundial 2026: ¿Ganancia para tu bolsillo o trampa para tu presupuesto?

El verano está a la vuelta de la esquina y las ofertas también, los supermercados lo saben. Esta época del año marca el inicio de una batalla de ofertas agresiva en cadenas como La Comer, Soriana, Walmart y Chedraui, donde promociones como cuatro por dos, tres por dos y compra el segundo a mitad de precio no pueden faltar. ¿Tu bolsillo está preparado sortear la ola de “precios bajos” o es una trampa para tu presupuesto con el pretexto del Mundial 2026?

En pleno mayo, La Comer y Soriana abren este desfile de promociones con su emblemática campaña Julio Regalado, a la cual se siguen múltiples ofertas y descuentos en otras cadenas de retail. Durante esta temporada es común ver los carritos del súper con más cosas que de costumbre, más en plena coyuntura de la Copa Mundial de Futbol 2026.

Si bien suena tentador aprovechar las ofertas de la temporada, lo cierto es que el bolsillo no siempre está listo para este ritmo de compra y es cuando vale la pena preguntar, ¿conviene aprovechar estas promociones?

Daniel Urías, fundador de Cooltura Financiera, recomienda una serie de consejos para tener una mejor experiencia de compra. Lo primero es hacer una lista de lo que realmente necesitas. Es común ir al súper por jabón y shampoo y salir con 10 cosas más, lo cual termina por ser un gasto inesperado.

El siguiente paso es tener un presupuesto específico para el supermercado. Este punto es clave, porque va a marcar hasta dónde puedes llenar el carrito. Si de plano es difícil que te controles, puedes llevar en la cartera sólo el efectivo que designaste o poner un tope momentáneo a tu tarjeta para evitar gastar de más.

Otro punto es comparar, siempre comparar. En ocasiones no son promociones reales y sólo nos dejamos llevar con el anuncio publicitario. O bien, quizá en esa tienda sí bajaron los precios, pero en otra, aún sin oferta, resulta ser más económico.

Doña Carmen, ama de casa, considera que es muy común ver eso en esta temporada. Por ejemplo, hace unas semanas compró una caja de galletas Marías en 65 pesos y en su última visita estaban a tres por dos, con un precio unitario de 90 pesos; es decir, cada una a 60 pesos.

“Muchas veces sólo es el gancho y nos dejamos llevar, pero, cuando compramos un producto de manera recurrente, conocemos los precios y nos damos cuenta que las ofertas no siempre lo son”.

Algo que nunca debes haces, dice Paulina Casso, especialista en educación financiera, es pagar el supermercado a meses sin intereses, porque la despensa se acabará y tú seguirás con la deuda.

Comprar más en el súper no siempre funciona

Otro tema que debes considerar es que llevar más producto no siempre es sinónimo de ahorro, más cuando se trata de alimentos.

Para Erika Villavicencio-Ayub, directora de la consultora Dser Organizacional e investigadora en la UNAM, la evaluación de compra debe ser individual, en función de las necesidades de cada hogar y de su capacidad de compra.

Recomienda llevar a cabo un proceso que en psicología se llama “maximización”, es decir, determinar el precio unitario de las compras por volumen (como cuatro por dos o tres por dos). Si éste es menor que en otras tiendas o el registrado sin ofertas, entonces es una buena decisión, al menos en términos económicos.

Y es que también se deben considerar otros factores. Por ejemplo, si se compran 12 jugos para igual número de días, pero el consumidor decide tomar dos bebidas por día (porque existe suficiente inventario), entonces, terminará gastando más que si los compra al menudeo en la tiendita de la esquina.

Otra variable es la caducidad. Alimentos como verdura y proteínas, si no se administran bien, es posible que se echen a perder y el usuario termine desembolsando más dinero.

Consejos para ahorrar en el súper

BBVA da una serie de tips para ahorrar al momento de hacer tus compras, no sólo durante la temporada de ofertas:

Haz un plan. El paso más importante que puedes tomar para reducir lo que gastas en tus compras de supermercado es armar una hoja de ruta. Dedícale tiempo a la planificación de tus comidas y ello te asegurará que comprarás sólo lo que necesitas. Piensa en la semana que tienes por delante y estructura de acuerdo a tus tiempos y horarios.

Escribe tu lista de compras. Esta es la mejor manera de asegurarte de no gastar dinero extra en aquello que no necesitas: una vez que ya tengas el plan, es hora de hacer una lista. Y una vez que tengas esa enumeración, apégate a ella.

No compres con hambre. Quizás los hayas escuchado antes, pero es necesario enfatizarlo una vez más: ¡No compres con hambre! Un estómago vacío puede hacer que todo parezca muy apetecible. Si quieres ahorrar dinero, debes apegarte a tu lista de compras.

Prepara comidas dobles. Seguro lo ideal es comprar la cantidad exacta de comida que necesitas para preparar lo que hayas planeado, pero eso no siempre pasa. A menudo te quedarás con algunos ingredientes que guardarás en el refrigerador o la despensa y puede que se echen a perder. Para reducir el desperdicio de comida y dinero, considera duplicar las recetas. Las sobras son excelentes almuerzos cuando no tienes tiempo de cocinar y si lo que estás preparando lo puedes congelar, tendrás una comida lista cuando más lo necesites.

Busca ofertas. Un método para ahorrar dinero y gastar menos es planificar tus comidas en función de lo que está en oferta. Una app para ahorrar en el supermercado puede ayudarte para ver qué hay con descuentos en tu próxima ida a la tienda. Lo importante es no dejarse llevar por excelentes precios de artículos que no requieres. Si no está en tu lista, probablemente no lo necesitas y no debes comprarlo.

Compara precios. Con la ayuda de la computadora o los teléfonos móviles, puedes revisar los precios de los productos que están en tu lista para compararlos y así siempre comprar en la tienda en la que el total sume menos.

Compras mayores. Comprar a granel puede ser una buena opción si deseas ahorrar dinero. Elementos como el papel de baño pueden ser adquiridos a granel, así como otros productos no perecederos. Pero no te olvides de comparar con los precios unitarios, pues a veces el ahorro no conviene al 100 por ciento.

Escribe tus comentarios a fernando.franco@eleconomista.mx