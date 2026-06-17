Mundial 2026 impulsará ventas en restaurantes, pero no compensará inflación e impuestos: Canirac

Aunque la industria restaurantera prevé una derrama económica de 562 millones de dólares por el Mundial en México, este impulso será insuficiente para contrarrestar las presiones inflacionarias, el aumento de costos y las afectaciones derivadas de cambios fiscales.

Así lo advirtió la presidenta ejecutiva de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Claudia Ramírez, quien añadió que el beneficio de la justa mundialista solo se limitará a los meses de junio y julio.

"(La derrama por el Mundial) solo se está esperando para junio y julio, habrá que ver cómo nos va en el segundo semestre porque los incrementos de la inflación han impactado negativamente a la industria, sobre todo a las micro y pequeñas empresas y, además, ha afectado el impuesto a las plataformas de delivery", manifestó Claudia Ramírez, presidenta ejecutiva de la Canirac.

A pesar de que la inflación en México se moderó a 3.94% anual en mayo, desde el 4.45% registrado en abril, la industria restaurantera asegura que continúa enfrentando presiones por el alza en los costos de sus insumos.

A ello se suman nuevas cargas para los negocios que operan mediante aplicaciones de entrega a domicilio. En la Ciudad de México, las plataformas de delivery enfrentan un impuesto de 2% sobre sus operaciones.

En conferencia conjunta con Grupo Modelo y el Consejo de la Comunicación, Claudia Ramírez estimó que las ventas de los restaurantes podrían crecer alrededor de 30% durante junio y julio, lo que beneficiaría a más de 206,000 establecimientos a nivel nacional.

El incremento estaría impulsado por la llegada de más de 836,000 turistas al país durante el Mundial 2026. Esta cifra, que incluye a 280,000 visitantes extranjeros y 556,000 nacionales, se ubica por debajo de los 5 millones de turistas que la Secretaría de Turismo ha estimado para el evento.

En una primera medición de los beneficios del Mundial para la industria restaurantera, tras el partido inaugural entre México y Sudáfrica, la Canirac reveló que el 28% de los restaurantes reportó ventas superiores a un día normal, con aumentos de entre 40 y 50% en los casos más exitosos, aunque no han registrado "incrementos significativos" en el ticket promedio de consumo en bares y restaurantes.

Aun así, la presidenta ejecutiva de la Canirac confió en que el impulso del Mundial podría venir con el partido de México este jueves, el fin de semana del Día del Padre y los próximos encuentros de la selección nacional.

"Detrás del partido inaugural de aquí de México, los resultados nos dejan un mensaje muy claro: El mundial sí genera oportunidades para la industria, pero el éxito depende de qué tan preparados estamos para compartir estos partidos en una experiencia memorable", sostuvo.

Los establecimientos que mejor han capitalizado la justa mundialista en este primer fin de semana han sido los restaurantes-bar, las cantinas y los negocios donde sirven bebidas alcohólicas.

Destacó que de los restaurantes encuestados, el 80% dijo que sus comensales fueron turistas nacionales y solo dos de cada 10 reportaron a visitantes internacionales.

Por otra parte, Claudia Ramírez explicó que más de 1,000 restaurantes, principalmente en el Centro Histórico, Reforma y Tlalpan en la Ciudad de México, han registrado caídas de hasta 40% en sus ventas en la última semana, debido a los bloqueos y manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México.

Consumo responsable

En la misma conferencia, la directora de reputación y comunicación de Grupo Modelo, Andrea Sánchez, destacó que el Mundial impulsa la actividad económica de la industria cervecera y su cadena de valor en México.

Recordó que este segmento económico representa alrededor de 1.6% del Producto Interno Bruto (PIB) y genera 55,000 empleos directos y 700,000 indirectos, con impacto en más de 160 actividades económicas.

Como patrocinadora de la justa mundialista, la cervecera ha activado acciones como las Caravanas Corona en 10 estados del país y ha entregado 500 boletos para ver los partidos del evento deportivo internacional.

Adicionalmente, han brindado apoyo a entre 35,000 y 40,000 negocios locales, con diferentes activaciones, entregando mobiliario y kits mundialistas, con el objetivo de atraer a un mayor número de visitantes.

Además, impulsan el consumo responsable con la capacitación del 100% de los vendedores en estadios para evitar la venta de alcohol a menores de edad y promover la venta responsable de bebidas. También han activado la campaña de 'no alcohol al volante'.

Como parte de este compromiso, Andrea Sánchez destacó la innovación en su portafolio de productos, con el lanzamiento de nuevas opciones de cerveza sin alcohol.

"El foco está puesto ahí, en cómo podemos innovar para ofrecer líquidos extraordinarios que puedan convivir con estas ocasiones de deporte… En cómo diversificamos el portafolio a través de la innovación para poder adaptarnos a las preferencias de los consumidores", enfatizó.