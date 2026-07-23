Buscar
El Economista
Estados

Lectura 1:00 min

Puerto de Lázaro Cárdenas moviliza 15.5 millones de toneladas

El recinto portuario recibió 879 buques, movilizó 1.3 millones de contenedores (TEUs) y gestionó la entrada y salida de más de 312,000 vehículos.

main image

Entre enero y junio arribaron 879 buques a las instalaciones portuarias y se movilizaron 1,343,307 contenedores (TEUs).

Redacción El Economista

El Puerto de Lázaro Cárdenas movilizó 15,555,000 toneladas de mercancías durante el primer semestre del 2026, lo que representó un crecimiento anual de 16%, informó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Entre enero y junio arribaron 879 buques a las instalaciones portuarias y se movilizaron 1,343,307 contenedores (TEUs). En el segmento automotriz, el puerto gestionó la entrada y salida de más de 312,000 vehículos.

Respecto a la distribución terrestre de mercancías, 72% de la carga que salió del puerto se trasladó mediante autotransporte, mientras que 28% se movilizó por ferrocarril.

El mandatario estatal señaló que el resultado refleja el dinamismo económico y la eficiencia operativa de la entidad.

Te puede interesar

“El Puerto de Lázaro Cárdenas es un motor fundamental para el desarrollo económico de Michoacán y un nodo clave en la cadena de suministro global”, resaltó Ramírez Bedolla.

estados@eleconomista.mx

Temas relacionados

tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete