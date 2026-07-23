Bankaool cambia de director: Francisco Lira asume el cargo

Bankaool informó este jueves cambio en su dirección general. Juan Antonio Pérez Simón deja el cargo, y lo asume Francisco Lira Mariel, quien hasta hace poco estuviera al frente de Banco Actinver, y antes de Banco Sabadell México.

En un comunicado, Bankaool explicó que ello forma parte de una serie de acciones acordadas por su consejo de administración, orientadas al fortalecimiento del gobierno corporativo de la institución.

“Francisco Lira Mariel asume la dirección general de Bankaool, con el objetivo de consolidar el crecimiento que ha mostrado el banco hasta el momento, fortalecer la estrategia de negocio, además de profundizar la digitalización que distingue a la entidad”, destacó la institución.

Agregó: “Juan Antonio Pérez Simón se retira de esta dirección general, con el agradecimiento del consejo, por las aportaciones realizadas al buen desempeño de Bankaool durante el periodo que se mantuvo al frente”.

El banco comunicó, por otra parte, que Sergio Enrique Becerra Rodríguez se desempeñará como consejero delegado de la entidad, para asegurar la implementación de los mandatos del consejo de administración en la operación de Bankaool.

“Los consejeros de Bankaool confían en que la amplia experiencia de Francisco Lira y su reconocimiento entre participantes relevantes del sistema financiero nacional, favorecerá el fortalecimiento de la experiencia y solidez de la plataforma financiera digital, para integrar de manera eficiente a nuevos clientes, y contribuir a la construcción de un sistema financiero fuerte”, expuso.

Confirman calificaciones

Bankaool mencionó que, en este contexto, Moody’s México confirmó las calificaciones de la entidad en BBB+.mx para largo plazo, y ML A-2.mx para corto plazo, ambas con perspectiva estable, un reconocimiento que refleja la fortaleza financiera de la institución y el avance de su estrategia de transformación.