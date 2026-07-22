México produce más tequila que nunca, pero ¿quién se queda con el negocio?

La fotografía actual de la industria es muy contundente, ya que de acuerdo con datos del Consejo Regulador del Tequila (CRT) en 2025, la industria produjo 583.53 millones de litros, contra 495.8 millones de litros en 2024; es decir, un crecimiento de 17.7%. Además, exportó 407.8 millones de litros, 1.24% más que el año previo, y utilizó 2.18 millones de toneladas de agave, frente a 1.8 millones de toneladas en 2024.

El dato que mejor dimensiona el tamaño del negocio está en las marcas. El registro oficial ya indica la existencia de 3,294 marcas de tequila vinculadas a productores autorizados, 220 productores de tequila y 43,398 productores de agave registrados. Nunca hubo tantas etiquetas intentando contar una historia alrededor del destilado mexicano.

Una marca no es una tequilera

Uno de los errores más comunes es confundir marcas con destilerías. El dato de 3,294 marcas no quiere decir que existan 3,294 fábricas o casas tequileras. La industria opera con 220 productores autorizados, lo que significa que un mismo productor puede elaborar varias marcas propias o de terceros.

Ahí está una de las claves del boom actual. El tequila dejó de ser únicamente una bebida de casas tradicionales y se convirtió en una plataforma global de negocio. Hoy una etiqueta puede nacer desde una familia tequilera, un empresario mexicano, una celebridad, un fondo de inversión, un distribuidor internacional o un grupo multinacional de bebidas. Lo indispensable no es que el dueño de la marca sea mexicano, sino que la producción esté certificada dentro de la Denominación de Origen.

Campos de agave azul, en Tequila, Jalisco.Foto EE: Cortesía

Ese modelo tiene una ventaja enorme: México conserva el control del origen. Pero también abre una pregunta económica de fondo: si el agave, la tierra, los maestros tequileros y la certificación están en México, ¿cuánto del valor final se queda en el país y cuánto se captura desde corporativos globales?

Sin censo de propietarios

El número de marcas sí existe. El número de productores también. Lo que no existe de manera pública y oficial es un censo completo que diga cuántas de las 3,294 marcas son de capital mexicano, cuántas son extranjeras y cuántas tienen estructuras mixtas.

La diferencia es importante. Una marca puede estar vinculada a un productor autorizado mexicano y, al mismo tiempo, pertenecer comercialmente a una empresa extranjera. También puede elaborarse en una destilería mexicana, bajo una NOM mexicana, pero venderse, distribuirse y posicionarse desde Estados Unidos, Europa o Japón. Por eso, la radiografía no se construye sólo con el número total de etiquetas, sino con el mapa de quién controla las grandes marcas.

El poder de Becle

En medio de la globalización del tequila, México todavía conserva a un jugador de escala mundial: Becle, la controladora de José Cuervo. En su reporte anual 2025, la compañía informó ventas netas por 43,087 millones de pesos. La marca José Cuervo representó 34.38% de la venta neta total, mientras que otras marcas de tequila del grupo aportaron 38.08%. Es decir, más de siete de cada diez pesos vendidos por la empresa estuvieron ligados directamente al tequila.

Además, en su presentación a inversionistas de agosto de 2025, Becle se definió como líder global en tequila, con alrededor de 29% de participación de mercado por volumen, y como propietaria de tres de las seis principales marcas de tequila del mundo por volumen: José Cuervo, 1800 y Gran Centenario.

Las marcas se globalizaron

La llegada de capital extranjero no es nueva, pero se aceleró cuando el tequila dejó de ser un destilado regional para convertirse en una categoría premium global. Las grandes compañías entendieron que adquirir una marca de tequila significaba entrar a una bebida con Denominación de Origen, fuerte identidad cultural, capacidad de premiumización y un mercado en expansión, impulsado principalmente por Estados Unidos.

Hoy, Don Julio y Casamigos forman parte de Diageo, que también integra Astral, DeLeón y 21Seeds, y considera al tequila su tercera unidad de negocio, sólo detrás del whisky escocés y la cerveza. Patrón pertenece a Bacardí, que en 2018 completó la compra de Patrón Spirits International. Herradura y el Jimador forman parte de Brown-Forman desde 2006, tras una operación valuada en 876 millones de dólares.

Por su parte, Sauza, Hornitos y Tres Generaciones integran el portafolio de Suntory Global Spirits; Espolón pertenece a Campari Group, mientras que Olmeca, Altos y Avión forman parte de Pernod Ricard.

CAMPOS DE AGAVECORTESÍA

Nada de ello significa que hayan dejado de ser tequila. Todas estas marcas continúan elaborándose bajo la Denominación de Origen, la NOM-006 y la certificación mexicana. Lo que cambió no fue el origen del destilado, sino la propiedad de las marcas, su distribución global y la captura del valor económico.

Demanda estadounidense

La razón de este apetito global está en Estados Unidos. En 2025, ese país concentró alrededor de 333 millones de litros de tequila mexicano, equivalentes a 82% de la exportación. El comisionado técnico del CRT, Martín Muñoz Sánchez, señaló que, de los poco más de 406 millones de litros exportados, 333 millones fueron a ese mercado.

El tamaño del negocio en Estados Unidos también lo confirma el Distilled Spirits Council of the United States. En 2025, la categoría tequila/mezcal alcanzó 6,400 millones de dólares en ventas, sólo por debajo del vodka, que sumó 7,000 millones de dólares. Aunque la categoría cayó 4.1% frente al año previo, se mantuvo como una de las cinco mayores categorías de bebidas espirituosas por ingresos en ese país.

Hecho en México,dueño global

En junio de 2026, la Secretaría de Economía entregó la certificación Hecho en México a 23 empresas tequileras, autorizando el uso del distintivo para 81 marcas de tequila. Con ello, hasta ese momento, 64 empresas tequileras y 249 marcas de tequila habían obtenido esa certificación, que exige demostrar que el producto es fabricado, ensamblado o manufacturado en México y acreditar prácticas alineadas con la sostenibilidad.

El dato es relevante, pero debe leerse con cuidado. Que una marca tenga el distintivo Hecho en México confirma producción nacional y cumplimiento de requisitos del programa; no necesariamente significa que el capital, el dueño final o la estrategia comercial sean mexicanos. Esa distinción es central para entender la nueva economía del tequila.

La identidad también vende

El negocio del tequila ya no se mide sólo por volumen. Aunque México produjo 583.53 millones de litros y exportó 407.8 millones en 2025, el verdadero valor está en la marca, la categoría premium y la historia que acompaña cada botella.

El desafío ya no es proteger el nombre, sino capturar una mayor parte del valor que genera. No basta con que el tequila nazca en México; también se requiere que más marcas nacionales crezcan, se posicionen y compitan globalmente.

La protección internacional continúa fortaleciéndose. A finales de 2025, Emiratos Árabes Unidos reconoció la Denominación de Origen Tequila, que ya cuenta con protección en 58 países, según el CRT. Sin embargo, ese blindaje garantiza la autenticidad del producto, pero no que la propiedad de las marcas o el valor económico permanezcan en México.