ALA Corporation llega a Chihuahua

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, informó que la firma italiana ALA Corporation inició operaciones en la capital del estado con su primera representación en México, durante la Feria Aeroespacial Farnborough 2026.

De acuerdo con el gobierno estatal, la oficina será el punto de partida para una expansión gradual de las operaciones de la compañía en la entidad.

La llegada de ALA Corporation busca generar oportunidades para perfiles especializados en logística, ingeniería, compras estratégicas, calidad y gestión de inventarios, además de fortalecer el desarrollo de talento local.

En el marco de la feria, la mandataria también se reunió con Philippe Errera, vicepresidente ejecutivo de Desarrollo Internacional y Relaciones Gubernamentales de Safran, para dar seguimiento a los proyectos de expansión de la empresa en el estado.

Durante el encuentro se revisaron oportunidades para impulsar nuevas inversiones, fortalecer las cadenas regionales de suministro y desarrollar talento especializado.

Safran, que opera en la entidad desde hace 35 años, es el mayor empleador del sector aeroespacial en la capital del estado, con 13 plantas y alrededor de 9,000 empleos.

Chihuahua es además el principal enclave de la compañía fuera de Francia para cableado eléctrico aeronáutico, así como de sistemas de seguridad y evacuación, iluminación de cabina y sistemas relacionados.