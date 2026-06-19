Tequila Lab invita a descubrir historia y cultura del tequila

Guadalajara, Jal. Para difundir la Cultura del Tequila y la historia de la bebida más emblemática de México, el Consejo Regulador del Tequila (CRT) anunció que el Centro de Negocios y Divulgación de la Cultura del Tequila "Tequila Lab", abrirá sus puertas todos los fines de semana de junio para recibir a todas las personas que quieran conocer la primera Denominación de Origen mexicana y disfrutar de degustaciones que están ofreciendo distintas destilerías.

“Tequila Lab es un espacio para compartir la grandeza de la primera Denominación de Origen de México, invitamos a las familias a conocerlo, valorarlo y vivirlo” mencionó el presidente del CRT, Aurelio López Rocha.

Detalló que Tequila Lab es un espacio donde convergen la tradición, la innovación, el arte y la cultura; más que un centro de exposición, dijo, es una experiencia inmersiva a través de recursos audiovisuales, instalaciones interactivas, piezas artísticas y espacios de divulgación que permiten conocer el origen, la evolución y la trascendencia de una bebida que ha acompañado la historia de México y que hoy es uno de los símbolos más reconocidos.

Principales atractivos

Entre sus principales atractivos se encuentra el Récord Mundial Guinness a la mayor colección de botellas diferentes de Tequila, integrado por 3,199 piezas, así como un recorrido por el emblemático Bosque de Agaves, un espacio que ofrece la oportunidad de conocer y valorar la riqueza del Paisaje Agavero, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2006.

“Este reconocimiento honra la historia, la cultura y el entorno que dan origen a nuestra bebida nacional por excelencia en 34,658 hectáreas, de los municipios de Arenal, Amatitán, Tequila, Magdalena y Teuchitlán. Por ello, era muy importante contar con este espacio y colocar una placa que recuerde la importancia de este legado para las presentes y futuras generaciones” destacó López Rocha.

Entre senderos y paisajes, los visitantes también pueden admirar esculturas creadas por los reconocidos artistas jaliscienses Carlos Terrés y Camilo Ramírez, cuyas obras enriquecen la experiencia.

El presidente del CRT destacó que Tequila Lab es un espacio pensado para toda la familia, y un lugar para convivir y aprender de una tradición que forma parte de la identidad de los mexicanos.

Durante los fines de semana del 19 al 21 de junio y del 26 al 28 de junio, de 11:00 de la mañana a 05:00 de la tarde, diferentes casas tequileras ofrecerán degustaciones de Tequila para visitantes mayores de edad.