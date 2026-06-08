Ruta del Tequila refuerza desarrollo regional con alianza entre municipios y CRT

Guadalajara, Jal. En el marco del 20 aniversario de la Ruta del Tequila, los presidentes municipales de los ocho municipios que integran este corredor turístico y el Consejo Regulador del Tequila (CRT) firmaron un convenio de colaboración para consolidar la competitividad, promoción y sostenibilidad de uno de los destinos culturales más importantes de México.

El acuerdo representa una nueva etapa de coordinación entre autoridades municipales y el organismo encargado de proteger y promover la industria tequilera, con el objetivo de fortalecer la capacitación de prestadores de servicios, mejorar la experiencia turística, impulsar la certificación de guías, promover la calidad de los establecimientos y combatir prácticas que afectan la autenticidad del tequila.

Durante la firma del acuerdo, el presidente del CRT, Aurelio López Rocha, destacó que la Ruta del Tequila se ha convertido en uno de los casos más exitosos de turismo cultural y desarrollo regional del país, al integrar patrimonio, actividad productiva y turismo alrededor de uno de los símbolos más representativos de México.

"La Ruta del Tequila es mucho más que un corredor turístico; es un ecosistema económico, cultural y social que ha detonado el desarrollo en la región y ha proyectado a Jalisco y al tequila ante el mundo", subrayó.

La iniciativa nació en 2006 como resultado de una alianza entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la entonces Fundación José Cuervo —hoy Fundación Beckmann—, el CRT como organismo ejecutor, así como diversos actores públicos y privados que apostaron por un modelo innovador de desarrollo territorial.

Dos décadas después, los resultados reflejan la magnitud de su impacto. De recibir alrededor de 60,000 visitantes anuales en sus primeros años, la región supera actualmente el millón de turistas por año, de acuerdo con el presidente municipal de El Arenal, Gildardo Partida.

De acuerdo con el munícipe, el crecimiento de la Ruta del Tequila demuestra cómo la articulación entre empresas, gobiernos y sociedad civil puede transformar una región mediante el aprovechamiento de su patrimonio cultural y productivo.

"Hablar de la Ruta del Tequila es hablar de uno de los proyectos de desarrollo regional más exitosos que ha tenido Jalisco", enfatizó Partida Hermosillo.

Los presidentes municipales y el presidente del CRT coincidieron en que, más allá del crecimiento turístico, la Ruta del Tequila ha contribuido a la generación de empleos, la atracción de inversiones, la profesionalización de servicios, el fortalecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), así como a la conservación del patrimonio cultural vinculado al Paisaje Agavero y a las tradiciones de las comunidades locales.

Capacitación y certificación

El alcalde de El Arenal precisó que el nuevo convenio contempla acciones de capacitación para guías turísticos y prestadores de servicios, con el objetivo de homologar y certificar la información histórica, cultural y productiva que se comparte con los visitantes. También busca fortalecer la vigilancia contra la comercialización de bebidas que incumplen con las regulaciones de la industria tequilera.

Como parte de esta estrategia, el CRT impulsa el Distintivo TT (Tequila Turístico), reconocimiento otorgado a establecimientos de hospedaje, restaurantes, centros de entretenimiento, fábricas de tequila, artesanos y otros prestadores de servicios comprometidos con estándares de calidad dentro del territorio de la Ruta del Tequila.

Tan solo en lo que va de 2026, más de 111 prestadores de servicios turísticos han participado en procesos de profesionalización impulsados por la Ruta del Tequila y el CRT. Desde su creación, el Distintivo TT ha sido otorgado a más de 160 empresas y negocios turísticos de la región, detalló el presidente del Consejo Regulador.

La Ruta del Tequila se desarrolla dentro del Paisaje Agavero, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2006, y comprende los municipios de El Arenal, Amatitán, Tequila, Magdalena, San Juanito de Escobedo, Etzatlán, Ahualulco de Mercado y Teuchitlán.

Promoción internacional

De cara al Mundial de Futbol y al incremento esperado en la llegada de visitantes a Jalisco, las autoridades consideran que la región se encuentra ante una oportunidad histórica para ampliar su posicionamiento internacional.

"Esta región recibe cerca de un millón de visitantes al año, esperamos que este año sean al menos dos millones; que estos próximos días nos puedan dar la oportunidad de que al menos un millón de visitantes adicionales puedan estar en esta región, puedan enamorarse, puedan valorar ese Paisaje Agavero que es mágico y único", expresó el coordinador general estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico, Mauro Garza Marín.