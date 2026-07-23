CFE ejecuta 700 millones de pesos en red eléctrica de Yucatán

El Gobierno de Yucatán y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) darán seguimiento a las inversiones por más de 700 millones de pesos ejecutadas entre el 2025 y el 2026 para fortalecer la red eléctrica estatal, con la meta de alcanzar 100% de electrificación en la entidad para el 2028.

El gobernador Joaquín Díaz Mena y la directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, encabezaron una reunión virtual con autoridades de 12 municipios para revisar los proyectos de distribución, electrificación y ampliación de capacidad que desarrolla la Comisión en el estado.

Díaz Mena destacó la importancia de consolidar las inversiones en transmisión y distribución, infraestructura donde se concentran los principales retos del servicio eléctrico.

Durante el 2025, la CFE ejecutó 174 proyectos que incorporaron 50 megavoltios-amperios (MVA) a la red, con una inversión de 393 millones de pesos en beneficio de más de 200,000 habitantes.

Para el 2026, la empresa pública contempla 297 proyectos que sumarán 204 transformadores de distribución, con recursos por 163 millones de pesos, además de ampliaciones en subestaciones por 150.5 millones de pesos que agregarán 70 MVA de capacidad.

Como parte de las acciones, el gerente de Distribución de la División Peninsular, Héctor Raúl Aguilar Valenzuela, acordó coordinar con los ayuntamientos programas de sustitución de postes y poda preventiva para reducir afectaciones durante eventos climáticos.

Los presidentes municipales de Mérida, Umán, Progreso, Kanasín, Tizimín, Valladolid, Tunkás, Ticul, Izamal, Tecoh, Acanceh y Hunucmá participaron en el encuentro, donde expusieron las problemáticas de sus demarcaciones y recibieron atención individual con compromisos de seguimiento.

De acuerdo con las autoridades, estas reuniones continuarán de manera progresiva hasta cubrir los 106 municipios de la entidad.