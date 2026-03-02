Con perspectiva conservadora, la estimación de crecimiento industrial en Querétaro

Querétaro, Qro. En el 2026 la actividad industrial de Querétaro podría tener un comportamiento semejante al 2025. Aunque la perspectiva es conservadora, se pronostica un crecimiento superior al promedio nacional, de acuerdo con el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Querétaro, Alfredo Sahagún Sánchez.

Pese a la incertidumbre que genera la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el industrial confió en que a nivel local la industria alcance un avance anual de 1 a 1.5 puntos porcentuales por encima del promedio.

"(El crecimiento de la industria en el 2026) creemos que va a ser el mismo al cierre del año pasado, creemos que de menos estamos con un punto arriba de la media nacional, conservadoramente creemos que eso va a ser la historia, ojalá que detonemos más crecimiento. (…) Con todo y la revisión del T-MEC yo creo que el crecimiento va a ser más o menos de 1.5 arriba de la media nacional", expresó.

En el 2025 la actividad industrial de Querétaro habría mantenido un nivel de crecimiento por encima del promedio nacional, estimó al considerar que el año cerró con números positivos.

En cuanto a la generación de empleo, previó que al menos en el primer semestre la tendencia sea similar a la del año anterior, cuando la caída en empleos ―dijo― se compensó con los puestos de trabajo que sumaron las nuevas inversiones.

El también vicepresidente de Canacintra en la región Bajío-Norte estimó que en el 2027 habrá más certidumbre en la actividad económica, una vez que se haya definido el T-MEC.

Alfredo Sahagún vaticinó que la región Bajío será una de las más beneficiadas con la continuidad del acuerdo comercial, al tratarse de una zona receptora de inversiones y formar parte de un importante corredor industrial.

Al respecto, la industria local tiene confianza y certeza en el proceso de negociación que entablarán las autoridades mexicanas durante la renegociación del tratado.

"En el T-MEC están armando la mesa de negociación concreta y creemos con certeza que harán muy bien la negociación. (…) Estamos convencidos de que van a hacer el mejor esfuerzo para poder llegar a mejores negociaciones de lo que teníamos con el T-MEC, tan es así que el Bajío es un punto de inversión importantísimo en el primer mes del año 2026, hay inversiones históricas en toda esta región", planteó.

El empresariado, dijo, estará a la expectativa del curso que tome el tratado comercial. También, se están preparando para la gradualidad de la jornada laboral de 40 horas, desde el año pasado algunas empresas del Bajío implementaron jornadas de 43 a 44 horas a la semana.

"Los empresarios se están preparando para que gradualmente esto funcione y desde el año pasado en mi región ya había empresas con 43, 44 horas, al cierre del año pasado, entonces, ya se fueron preparando y eso no fue un golpe de suerte, realmente es protección y es mejorar las condiciones de todos los empleados", expresó.

De acuerdo con el último resultado del Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF), en octubre del 2025 Querétaro registró un crecimiento industrial de 3.6% a tasa anual, luego de haber hilado tres meses con caídas anuales, de julio a septiembre.