Exige Artículo 19 que la FGR investigue amenazas contra Carlos Loret

La organización civil Artículo 19 exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) iniciar de oficio una investigación exhaustiva, independiente e imparcial sobre las amenazas proferidas, en contra del periodista Carlos Loret de Mola, luego de que el excandidato del PT y PVEM a la gubernatura de Guerrero, Pedro Segura Valladares, lo amenazara públicamente.

El pasado 26 de febrero, el medio Latinus, dirigido por Loret de Mola, publicó que el excandidato organizó una fiesta amenizada por “Los Alegres del Barranco” a quienes les pidió cantar el corrido de El Mencho (Nemesio Oseguera), abatido dos días antes (el domingo 22 de febrero pasado).

La nota periodística expone que, en videos difundidos en redes sociales, se observa a Segura Valladares insistir a la agrupación que toquen la canción durante el concierto privado; sin embargo, el vocalista, Pavel Morena, se rehusó con el argumento de "no salir perjudicados".

Horas después, el excandidato difundió un video a través de redes sociales en el que dijo: “El perro que me ladra le doy un balazo. Me gustan los corridos igual que al gobierno le gustan los corridos de los capos, ¿cuál es el pedo?”, entre otras frases de insultos en contra del periodista.

Posteriormente, el excandidato publicó otro video en el que negó que haya dirigido algún tipo de amenaza contra el comunicador.

Entre las expresiones que hizo en ese nuevo video están las siguientes:

“Ya saben, algunos periodistas se ganan el dinero chantajeando a la gente. Ahora resulta que yo amenacé a uno; la verdad es que yo nunca amenacé a nadie y no tengo por qué amenazarlo”.

“Lo primero que (deben) hacer es ser hombres para que no anden como niñas, llorando”.

“Yo nunca he amenazado a alguien, nunca he usado un arma, de hecho, no tengo ni quiero usarla”.

Luego comentó que tiene amigos “poderosísimos” en los gobiernos de Estados Unidos y México, los que “sí tienen armas de fuego”.

Ante esos hechos, la organización Artículo 19 expuso que la FGR debe investigar el asunto y valorar el riesgo derivado de su difusión pública y la relación directa con la labor periodística.

Además, pidió al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas realizar una evaluación inmediata de riesgo y, en su caso, determinar medidas preventivas que garanticen la seguridad del periodista.

A los partidos políticos involucrados (PVEM y PT) pidió deslindarse públicamente de cualquier expresión que legitime la violencia contra la prensa y reafirmar su compromiso con el respeto a la libertad de expresión.

Además, demandó a las autoridades federales y estatales reafirmar públicamente que las amenazas contra periodistas no serán toleradas y que se actuará conforme a la ley ante cualquier manifestación que incite a la violencia.

La dirigencia del PT en Guerrero se deslindó de Pedro Segura Valladares. Mediante un comunicado señaló: “Negamos contundentemente cualquier vínculo con el señor Pedro Sergura Valladares. Nunca ha sido militante de este instituto político y en el proceso electoral 2020-2021 fue propuesta del Partido Verde Ecologista de México para ser candidato a la gubernatura…”

El PVEM también se deslindó del excandidato. “Pedro Segura no es ni ha sido militante del Partido Verde, tampoco ha formado parte de nuestra estructura interna”, indicó, en un boletín.