Desafíos logísticos y disminución de ventas, los impactos de las políticas arancelarias en el Bajío

Querétaro, Qro. Las políticas arancelarias de Estados Unidos han impactado a empresas asentadas en el Bajío, provocando desafíos logísticos, reducción en ventas y más costos que absorbe la compañía, revela el estudio Perspectiva de la Alta Dirección en México, edición 2026, de KPMG.

Al preguntar a los altos directivos de la región ¿Qué impacto han tenido en su compañía las políticas arancelarias impuestas desde enero de 2025?, 32% respondió que desafíos logísticos, siendo este el principal impacto, compartió el socio líder de Clientes y Mercado de KPMG México, Ricardo Delfín.

Este porcentaje es mayor en el Bajío ya que a nivel nacional 30% de la alta dirección reconoció retos en esa área.

También a nivel regional, 32% habló de una disminución significativa de sus ventas; nuevamente en el Bajío se observa un mayor impacto, superando en 10 puntos porcentuales la respuesta nacional (22 por ciento).

Además, 25% de la alta dirección señaló mayores costos debido a los aranceles, sin traspasarlos al cliente; la respuesta regional fue similar a la nacional (24 por ciento).

Otro impacto es la pérdida de participación en el mercado, así lo manifestó 18% de las empresas consultadas en el Bajío; a nivel nacional este efecto fue menor (15 por ciento).

Un impacto más que identifican las compañías es la dificultad para determinar la aplicabilidad de cada arancel, ese es el caso de 15% de los encuestados; en el país el indicador es mayor (19 por ciento).

No obstante, 26% refirió que no ha tenido un impacto, al no tener relación con Estados Unidos; en el país es menor el porcentaje de las empresas que no reconocieron un impacto en esas circunstancias (12 por ciento).

Respecto a las estrategias que han implementado las empresas de la zona para hacer frente a las afectaciones de las tarifas, 58% redujo sus gastos operativos y elevó su eficiencia.

Además, 45% manifestó que ha buscado proveedores alternos que le brinden costos más competitivos; 35% ha optado por alianzas estratégicas para fortalecer su posición en el mercado global; y para 33% la automatización de procesos ha sido una vía para mejorar la competitividad, refiere el estudio -cuyos entrevistados podían seleccionar más de una opción, la encuesta se realizó entre noviembre y diciembre del 2025-.

Época de aranceles

En entrevista el socio líder de Clientes y Mercado de KPMG México explicó que las políticas arancelarias podrían continuar, sumado a la reconfiguración de un nuevo orden global.

“Podemos llamar al 2025 como el año de los aranceles y parece que el 2026 va a continuar. (…) Y ahora en el Foro Económico Mundial se ha expresado: pareciera que está representado un nuevo orden en la globalización, donde estamos viendo cada vez más tendencias de proteccionismo ya sea nacional o regional. Lo que sí pareciera que la alta dirección expresa es que los aranceles son algo que llegó para quedarse y es algo con lo que vamos a tener que vivir”, analizó.

Hasta ahora, el mayor desafío ha sido el logístico dada la necesidad que tienen las empresas de diversificar sus cadenas de proveeduría, así como cumplir con las reglas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“El tratar de acceder a insumos regionales y poder quedar exento de aranceles y no ser tan afectado por los aranceles te lleva a diversificar tu cadena de suministro, a diversificar tus proveedores, a tratar de utilizar más proveedores locales que probablemente de otros países y eso te genera desafíos en la logística porque probablemente tus cadenas de valor ya las tenías establecidas bajo la regla anterior”, manifestó.

La tendencia que muestra el estudio -añadió- es que las empresas han ganado nuevos costos que no traspasan completamente a los clientes, por ello, la eficiencia ha sido clave.

“Van a buscar mucha eficiencia en las operaciones y ahí es donde vienen algunos temas de invertir, tratar de eficientar operaciones, diversificar cadenas de suministro, palabras como automatización de procesos y buscar alianzas para poder, de alguna manera, no verse tan afectado con este incremento de costo; o -si no voy a lograr pasarlo completamente a los clientes- que no afecte”, comentó.

En el país, otros impactos que identifican las empresas a causa de las políticas arancelarias son mayores costos que se traspasan parcialmente al cliente, en otros casos son costos que sí se traspasan, menos ventas debido a la exposición en Estados Unidos, un menor porcentaje suspendió exportaciones hacia ese país.

Los resultados nacionales, al igual que los regionales, arrojan que las empresas han optado por diversas estrategias para protegerse de los riesgos derivados de las medidas arancelarias. Ante este panorama las alianzas estratégicas en las cadenas de valor -analiza KPMG- ganan relevancia al permitir a las empresas diversificarse.