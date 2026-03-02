Deporte y finanzas, sinergía de éxito: Dominique Alcocer

La combinación deporte y finanzas no siempre resulta en historias positivas. Los casos de atletas con altos ingresos que terminaron en bancarrota son múltiples, pasando por personajes como Ramón ‘Púas’ Olivares (boxeo) y Pablo Larios (futbol).

Pero hay casos que son todo lo contrario. Una de ellas comparte con El Economista su visión como atleta, profesionista y emprendedora en el marco del Día Internacional de la Mujer: Dominique Alcocer.

“Quiero dar el consejo a las niñas de que sigan sus sueños. Si quieren ser deportistas, síganlo, pero también tengan respaldo estudiantil, porque al final la vida de un deportista acaba, pero el que también tengan estudios, que sean personas preparadas, seguramente las va a llevar a una mejor vida”.

Dominique Alcocer (Ciudad de México, 15 de marzo de 1994) lleva varios años compaginando sus dos grandes pasiones: ser deportista profesional, actualmente como pítcher de Las Olmecas de Tabasco en la Liga Mexicana de Softbol (LMS), y ser asesora en finanzas, desde hace cuatro años a través de su propia firma, Dominique & Jones.

“Tengo que administrar muy bien mi tiempo porque quiero ser exitosa en ambos ramos, pues los dos me apasionan muchísimo y son siempre lo que más he amado”, menciona a este diario.

“Es muchísima disciplina saber administrar tus horarios, el problema es que muchas veces nos da flojera o desorganización, pero si tienes disciplina, constancia y buena organización se pueden hacer las dos cosas al máximo nivel”.

Bases familiares

Alcocer empezó en los diamantes a los seis años, primero en beisbol, y a los 10 se trasladó al softbol. Antes había practicado natación, futbol y hasta volibol.

Esto se debe a la pasión deportiva de sus padres. Su mamá fue una esgrimista de alto rendimiento que, incluso, representó a México en los Juegos Olímpicos de 1984. Su papá practicó beisbol y frontón. Además, ambos estudiaron educación física.

“Creo que por eso me inculcaron tanto el deporte desde un principio. Recuerdo que a veces se enojaban más de que me fuera mal en un partido que en la escuela, era muy chistoso, pero la verdad es que las dos cosas siempre me apasionaron”, recuerda.

Sus inicios en la Liga Olmeca de la Ciudad de México crecieron gradualmente, igual que la disciplina deportiva que le inculcaron sus padres.

El softbol le permitió obtener una beca del 90% para estudiar la preparatoria en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), conocido como Tec de Monterrey, luego de ser seleccionada nacional de categoría mayor desde los 15 años.

Recuerda que disputó dos Juegos Centroamericanos y del Caribe, los Juegos Panamericanos 2011 y una Copa del Mundo, lo que fijó su rol como seleccionada durante alrededor de una década.

Los diamantes llamaron su atención desde pequeña, no sólo motivada por sus padres, sino por referentes tanto en beisbol como softbol: “Cuando empecé a jugar beisbol le iba a los Diablos Rojos del México y me gustaba mucho Roberto Kelly. Barry Bonds también, lo admiraba muchísimo y me tocó su época súper buena. Después y hasta ahora, una de mis ídolas es Lisa Fernández. Me encantaba su liderazgo y presencia en el montículo”.

Dominique escribió su propia historia desde niña hasta convertirse en una de las jugadoras que ha participado en todas las ediciones de la LMS, el primer circuito profesional de softbol femenil en México. Es pítcher y también referente de Las Olmecas.

Esa construcción de carrera le permitió dar el paso al extranjero, obteniendo una beca del 100% en el softbol universitario de Estados Unidos que, posteriormente, le abrió las puertas a otra faceta profesional.

Segunda carrera

Dominique tenía claro que uno de sus sueños era estudiar en Estados Unidos y jugar softbol en la prestigiosa división uno del circuito colegial NCAA.

Un entrenador en Chihuahua la canalizó con otro en Texas, que estaba en búsqueda de pítchers, y le ofrecieron una beca del 100% sin conocerla personalmente, sólo viendo videos de su rendimiento. Los primeros dos años en Estados Unidos fueron en Midland College.

Los siguientes dos, para concluir su carrera en Business Management and Administration, fueron en Texas Tech. Eso le permitió regresar a México con visión de emprendimiento.

“Desde la prepa me di cuenta que me gustaban las finanzas. Tuve una clase de finanzas personales y la verdad me gustó muchísimo ver cómo se invertía en la Bolsa y todo eso. Ahí fue cuando dije que era lo que quería estudiar, todo de negocios”, recuerda.

“Ahora, como asesora financiera ya tengo nueve años. Mi firma y despacho tienen cuatro. Regresando de Estados Unidos me puse a buscar trabajo y mi primero como empleada fue en una compañía que se llama Insignia Life. Ahí empecé a conocer de finanzas, seguros de inversión y fue cuando me quise dedicar a asesorar a las personas para que cumplan sus metas financieras”.

Ser asesor financiero, explica, requiere de tener una cédula, pasar un examen y otras certificaciones. Ella las cumplió ante la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas para continuar con la misión de su firma.

“Quiero ser de las firmas más grandes de México. He tenido la fortuna de que ya he podido asesorar a varios beisbolistas y softbolistas profesionales, de hecho son nuestros clientes. Es padre saber que los estoy ayudando, porque como deportista entiendo que algún día nos vamos a retirar, pero poder asesorarlos para que puedan tener un gran retiro y que sepan invertir su dinero es algo que me da muchísimo gusto”.

Dominique Alcocer se muestra satisfecha por lo que ha vivido en su trayectoria deportiva y por ser parte del desarrollo de la LMS. Pero ahora su enfoque está en trasladar la importancia de la salud financiera en más atletas.

“Siempre les he dicho a todos los deportistas que hay que ser muy conscientes de que la vida laboral es bastante buena, pero corta. Es muy importante que se asesoren financieramente hablando, porque muchas veces se emocionan por la fama y dinero. Hay muchos casos de deportistas a los que les fue súper bien y acabaron todo su patrimonio en cinco años.

“Es muy importante que aprovechen e inviertan en el momento en que están siendo muy productivos económicamente. Les diría eso, que ahorita que están en esa parte, que lo aprovechen y sepan que alguien los puede asesorar para que puedan invertir, poner negocios y que al final estén muy conscientes”, concluye la pítcher.