Israel anuncia la reapertura el martes de un paso fronterizo para la ayuda a Gaza

Israel anunció que reabrirá este martes un paso fronterizo hacia Gaza para permitir "la entrada gradual de ayuda humanitaria", que había sido cerrado el sábado durante el inicio de los ataques israeloestadounidenses contra Irán.

La decisión de habilitar el cruce de Kerem Shalom se tomó "de acuerdo con una evaluación de la situación de seguridad", informó el Cogat, el organismo del Ministerio de Defensa israelí encargado de los asuntos civiles palestinos.

El sábado, Israel anunció por motivos de "seguridad" el cierre de los pasos fronterizos hacia Gaza, incluido el de Rafah, en la frontera entre el territorio palestino y Egipto, tras el inicio de la operación militar que mató al líder supremo iraní Alí Jamenei y desató represalias de Teherán en todo Oriente Medio.

Naciones Unidas había exigido la reapertura "lo antes posible" de esos puestos fronterizos, por los que pasan la ayuda humanitaria, las evacuaciones médicas y los refugiados que regresan al territorio palestino.

El cruce de Kerem Shalom está situado en la triple frontera entre la Franja de Gaza, Israel y Egipto.