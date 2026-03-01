La inversión sería el motor del crecimiento de México, y el T-MEC, la clave para encenderlo

El motor que está faltando a México para que alcance cifras de crecimiento más elevadas y cercanas al promedio que tenía antes de la pandemia, de 2%, es el de la inversión, observó el encargado del Departamento Económico para México en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Alberto González Pandiella.

Alertó que la inversión privada ya resiente la incertidumbre que afecta a México; sin embargo, el bajo crecimiento que arrastra desde hace años es más estructural y tiene su origen en la débil productividad.

Entrevistado por El Economista, explicó que entre el 2000 y el 2023, la productividad apenas creció a un ritmo de 0.1% en México, contra 1.8% promedio de los demás países de la OCDE.

“Son más de dos décadas, un periodo largo que nos indica que hay algo más estructural”, señaló.

De acuerdo con la experiencia de los países de la OCDE, dos palancas pueden ayudar al país a elevar la productividad: la digitalización y la educación.

En el primer caso, recomienda mayor competencia en telecomunicaciones y avanzar en gobierno digital, simplificando primero y luego digitalizando regulaciones y trámites, lo que sin duda ayudaría tanto a las empresas como a los individuos.

En el segundo, advierte que el alto abandono en educación media superior –el mayor dentro de la OCDE– alimenta la informalidad. Observa que los individuos con bajo nivel educativo presentan una alta tasa de informalidad, por lo que avanzar en reformas en la parte educativa sería importante.

“Una estadística relevante es que México tiene, dentro de los países de la OCDE, el porcentaje más alto de estudiantes que abandonan la educación media superior antes de finalizarla. Una manera de atajar este problema es a través de tutorías focalizadas. En otros países, estas tutorías han sido una forma muy efectiva de apoyar a que más estudiantes concluyan la educación media superior, que hoy en día es un requisito clave para acceder a un trabajo en el sector formal”.

En el “Estudio Económico para México”, que cada dos años realizan los expertos de la OCDE para los países miembros, ajustaron al alza su expectativa de crecimiento a 1.4% para este año y 1.7% para el próximo.

T-MEC y aranceles

Tras participar en la gira por México para presentar el estudio, señaló que las exportaciones se han mostrado relativamente resilientes a los aranceles de Estados Unidos, pero “los cambios frecuentes de las tarifas para México y otros socios comerciales seguirán golpeando a la inversión”.

González Pandiella consideró que el descenso de la tasa de interés por parte de Banco de México ayudará a dar “un poquito más de dinamismo, de manera gradual” a la inversión.

Pero, dijo, aún queda la incógnita de qué va a pasar con el proceso de negociación del T-MEC.

De acuerdo con el economista para México en la OCDE, “una resolución rápida del T-MEC, en el sentido de darle continuidad, sería muy positiva para conseguir que la inversión repunte”.

El experto expuso que el trato preferencial que han recibido las exportaciones de México que cumplen con el acuerdo T-MEC fue muy significativo para su dinamismo el año pasado, y que esa excepcionalidad se mantiene a pesar de los cambios que se han visto recientemente en Estados Unidos.

Renovables e Inteligencia Artificial, palancas de crecimiento

El experto de la OCDE comentó que hay algunas otras áreas en las que México tiene mucho potencial y que puede aprovechar para incentivar la inversión y el crecimiento: las energías renovables y la Inteligencia Artificial.

“México tiene una gran oportunidad también para avanzar y generar un impacto positivo para la transición climática donde hay una demanda cada vez mayor de energía”, señaló.

Aludió el dinamismo que mostraron las exportaciones de México hacia Estados Unidos de equipamientos computacionales y computadoras el año pasado, pues pueden estar explicadas por el auge del sector de la Inteligencia Artificial.

De acuerdo con la experiencia de los países de la OCDE, dos palancas son las que pueden ayudar al país a elevar la productividad: la digitalización y la educación.