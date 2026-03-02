Noboa anuncia operación conjunta con EU contra el narcotráfico en Ecuador

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció el lunes el inicio de "operaciones conjuntas" contra el narcotráfico junto a Estados Unidos y demás "aliados de la región" en territorio ecuatoriano.

Cercano a Donald Trump, el mandatario enfrenta a poderosos grupos criminales dedicados principalmente al tráfico de cocaína y la minería ilegal.

Noboa describió en X la ofensiva como una "nueva fase" de su política de mano dura para pacificar "cada rincón del país".

Este mes "haremos operaciones conjuntas con nuestros aliados de la región, incluidos los Estados Unidos. La seguridad de los ecuatorianos es nuestra prioridad", agregó.

Sin embargo, no precisó si las acciones conjuntas incluirán el despliegue de efectivos estadounidenses en territorio ecuatoriano. Tampoco especificó que otros países tomarían parte de la campaña antidrogas.

Este lunes Noboa se reunió en Quito con Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, y el contralmirante Mark A. Schafer, responsable del Comando de Operaciones Especiales Sur.

En la cita abordaron planes de "intercambio de información y coordinación operativa" en aeropuertos y puertos, señaló la Presidencia en un comunicado.

Las acciones conjuntas, que comienzan este mes, fueron anunciadas una semana después de la muerte a manos del ejército mexicano de "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el mayor aliado de la mafia ecuatoriana en la región.

Por Ecuador circula un 70% de la droga que sale de sus vecinos Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína del mundo. Esto ha desatado una sangrienta guerra entre grupos criminales que deja una tasa récord de homicidios en el país.

El gobierno adelantó igualmente que desde el 15 hasta el 30 de marzo decretará un toque de queda nocturno en cuatro de las 24 provincias del país, las más afectadas por la violencia: Guayas, cuya capital es el puerto de Guayaquil; Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro.

"Quédense en sus casas. Estamos en una guerra", dijo el ministro del Interior, John Reimberg, a periodistas tras una ceremonia de graduación de policías.

Ecuador y Estados Unidos mantienen una alianza en temas de seguridad que se ha afianzado desde la llegada de Noboa al poder, en 2023

En diciembre, Estados Unidos envío militares al puerto ecuatoriano de Manta, aunque Quito no ha dado detalles sobre ese despliegue.

En un referendo impulsado por Noboa en 2025 los ecuatorianos rechazaron la instalación debases militares extranjeras, como la que operó en Manta por una década (1999-2009).