Ataque con drones provoca incendio en la embajada de Estados Unidos en Riad

El Gobierno de Arabia Saudita confirmó en la madrugada de este martes (tiempo local) que la Embajada estadounidense en Riad está sufriendo un incendio tras ser alcanzada por dos drones, en medio de la oleada de ataques iraníes contra bases e instalaciones de Estados Unidos en países del golfo Pérsico.

Un portavoz del Ministerio de Defensa saudí ha indicado en su cuenta de la red social X que la legación diplomática de Washington ha sido alcanzada por dos drones, si bien ha matizado que se trata de estimaciones preliminares.

La cartera militar ha indicado que la Embajada ha sufrido daños materiales "menores" en su sede al sufrir un incendio "limitado" como consecuencia del ataque, en un breve mensaje en el que no ha citado su origen.

Por su parte, la Misión de Estados Unidos en Arabia Saudita ha emitido una "notificación de confinamiento" para sus nacionales en las localidades de Yeda, Riad y Dhahran, y ha recomendado a todos los ciudadanos estadounidenses a "refugiarse en sus hogares de inmediato".

Además, ha anunciado en la red social X restricciones a todos los viajes "no esenciales" a cualquiera de sus instalaciones militares en la región, mientras continúa dando seguimiento a la situación en Oriente Próximo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en declaraciones a la cadena estadounidense NewsNation que "pronto se sabrá" la respuesta del país norteamericano al ataque contra su representación en Arabia Saudita.

Por otra parte, en alusión a los ataques de Irán contra sus bases militares en países de la región, el inquilino de la Casa Blanca "no cree que sea necesario desplegar tropas en el terreno", unas declaraciones que llegan horas después de haber apuntado a lo contrario.

"No estoy preocupado con el despliegue de tropas en el terreno; como dicen todos los presidentes, 'no habrá tropas sobre el terreno', yo no digo eso", destacó previamente en declaraciones al 'New York Post', desde donde afirmó que han logrado en solo día los objetivos que se fijaron para las próximas cuatro semanas.