La corte en su populismo

Las fiestas de antaño fabricaron las máscaras porque te eximia de tu responsabilidad de tus actos. Nadie sabría quién era aquel o aquella que estaba haciendo aquello, normalmente vergonzoso o indebido. Después, junto con las máscaras, llegaron los trajes de acompañamiento de las caras falsas tratando de mimetizar aquel o tal personaje encarnado en el rostro. Los disfraces se arraigaron y desde niños todos jugamos a querer parecernos a algo más. A veces lo que admiramos, otras a lo aspiramos o imaginamos que podemos ser y aunque podemos tomarnos muy en serio nuestro personaje, en el fondo sabemos que en realidad no somos aquello. Sabemos que aquello en lo que queremos convertirnos no es nuestra naturaleza verdadera, ni podremos llegar a serlo a menos que algo extraordinario, trágico o casi mágico sucediese.

Por todo ello, llamó poderosamente la atención que los ministros de la suprema corte, se vistieran de indígenas tzotziles y así se presentasen a sesionar en un espacio habilitado para tal efecto y frente cientos de personas que fueron llevadas ahí para aplaudir a los ministros que decidieron sobre los derechos ya garantizados en la constitución, es decir, de que se respeten y reconozcan las formas autogestionarias de las comunidades con origen indígena que existen en buen número en nuestro país.

El disfraz que se pusieron los ministros de la corte para presentarse en una comunidad indígena, paradójicamente, logra el efecto contrario. Querer parecer indígena, en realidad acentúa la distancia entre el México tradicional o viejo y el México moderno. De no ser por el presidente de la corte, todos los demás ministros, se ven suficientemente blancos y güeritos como para resaltar el engaño pretendido por las pulsiones populistas y ostensiblemente políticas de su presidente y los demás ministros de la corte.

Querer parecer indígena o vestirse de indígena para mezclarse con la comunidad y no parecer extraño se coinvirtió en una burla indignante. Nadie en el publico estaba vestido como ellos, así que quedan dudas razonables de a quien querían parecerse.

Vestirse todos como indígenas no siendo indígenas, salvo el presidente de la corte, habla de una solidaridad mal entendida entre los ministros. ¿De verdad todos querían parecer indígenas? Derivado del hecho que conozco a más de uno de los ministros, dudo mucho que hubiese unanimidad al respecto. Lo cual significa que el presidente de la corte ejerce una autoridad que sobre los demás que a todas luces es indebida en un órgano colegiado, igualitario y paritario como lo es la corte. La unanimidad y la falta de libertad personal es un muy mal mensaje para el público que observa la corte, incluidos inversionistas, empresarios internos y externos y los abogados postulantes.

Es una vergüenza en fin lo hecho por la corte. Llevan ya más de una pifia y han demostrado con creces su falta de seriedad, su falta de presencia institucional y su obsecuencia con el gobierno populista, queriendo parecerse a él, mientras que ese no es su papel. La historia los juzgará, ni duda cabe, por lo pronto están reprobados por todos los lados. Es una pena y es un espectáculo vergonzoso y lamentable. Nada más, pero nada menos, también.