Se reportan explosiones en Kabul, en medio de combates fronterizos entre Afganistán y Pakistán

Periodistas de la AFP en Kabul escucharon múltiples explosiones y disparos este martes, mientras las tropas afganas y pakistaníes continúan sus combates fronterizos.

Las explosiones en la capital afgana se escucharon junto a ruidos de armas antiaéreas y disparos desde toda la ciudad, en momentos en que el Ministerio de Defensa del gobierno talibán ha dicho que "los combates continúan" contra las fuerzas pakistaníes.

Un periodista de la AFP en la ciudad de Jalalabad, entre Kabul y la frontera, informó que escuchó explosiones y tiros.

En el cruce fronterizo más cercano, a unos 50 kilómetros de Jalalabad, los residentes de Torkham dijeron a la AFP que los enfrentamientos, que ya duraban varios días, continuaban.

Ambos países se enfrentan a lo largo de su línea limítrofe desde el jueves, cuando Afganistán lanzó una ofensiva terrestre en respuesta a los ataques aéreos pakistaníes.

Entre las últimas víctimas se encuentran tres niños muertos el lunes en un "crimen cometido por el régimen militar pakistaní" en la provincia de Kunar, informó el portavoz adjunto del gobierno afgano, Hamdullah Fitrat.

Al menos 39 civiles han muerto desde el jueves, según las autoridades afganas, una cifra sobre la que Pakistán no ha hecho comentarios.

Islamabad ha dicho que los ataques aéreos de febrero que desencadenaron el recrudecimiento del conflicto tenían como objetivo a milicianos que atacan su territorio y que se refugian sin oposición de las autoridades en Afganistán.

Kabul rechaza esas versiones.

Los nuevos combates fronterizos han afectado a varias provincias afganas.

Los últimos enfrentamientos tuvieron lugar en el sur de Kandahar, según el Ministerio de Defensa, así como en la vecina Zabul, según el departamento de información provincial.

La violencia de los últimos días es la peor desde octubre, cuando los combates causaron más de 70 muertos en ambos bandos, que han mantenido su frontera común cerrada en su mayor parte.