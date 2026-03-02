Lectura 1:00 min
Precios del petróleo se mantienen estables en las primeras operaciones bursátiles en Asia
El petróleo West Texas Intermediate (WTI) se mantuvo sin cambios en 71.23 dólares por barril, tras subir un 6.3% el lunes, después de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán del fin de semana.
Los precios del petróleo se estabilizaron en las primeras operaciones bursátiles asiáticas de este martes (tiempo local), pero las acciones bajaron, ya que los inversionistas estaban atentos a la crisis en Oriente Medio.
El petróleo West Texas Intermediate (WTI) se mantuvo sin cambios en 71.23 dólares por barril, tras subir un 6.3% el lunes, después de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán del fin de semana que desataron una guerra regional con represalias de Teherán en el Golfo.
El crudo Brent, que subió un 7.3% el lunes tras alcanzar un máximo del 13% al inicio de la sesión, aún no se negociaba.
En tanto, el índice Nikkei de Japón bajó un 0.84%, tras caer un 1.4% el lunes. El Kospi surcoreano, que cerró el día anterior debido a un día festivo, bajó un 1.6%.