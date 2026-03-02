Un éxito, visa electrónica para Brasil: Sedetur

Cancún, QRoo.- Luego de tres años de espera, la implementación de la visa electrónica para brasileños ha sido todo un éxito con hasta 800 trámites diarios en Sao Paulo para visitar México.

Así lo dio a conocer Bernardo Cueto Riestra, secretario de Turismo de Quintana Roo (Sedetur), quien comentó que esta alta demanda permite anticipar una pronta recuperación de los cinco vuelos directos que se tenían entre Cancún y Brasil hasta hace tres años.

Habrá acercamientos, dijo, con aerolíneas tanto extranjeras como nacionales para recuperar las conexiones perdidas y con ello amplificar los beneficios que se esperan de este mercado durante 2026, año mundialista; además, en dos semanas representantes del Caribe Mexicano viajarán a realizar promoción en Brasil.

“Estamos ya preparando en un par de semanas, una gira hacia Brasil para poder afianzar lo que hoy va a representar la Visa electrónica en términos de confianza, certeza y sobre todo el regreso de muchos turistas brasileños hacia nuestros destinos; nos comenta el consulado de Sao Paulo que están emitiendo 800 visas electrónicas diarias. Eso es una muy buena noticia”, adelantó Cueto Riestra.

Recordó que en la edición 2026 de la Vitrina Turística de Colombia pudieron reunirse con representantes de aerolíneas sudamericanas para incrementar las frecuencias desde Panamá, que es el centro distribuidor de prácticamente todo el Cono Sur hacia México, y volverán a reunirse en esta próxima visita a Brasil.

Esta gira anunciada por la Sedetur tendrá acompañamiento del sector hotelero, el principal interesado en la recuperación de este mercado tras la habilitación de la visa electrónica.

Jesús Almaguer, ex presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres (AHCPMIM), consideró atinada la propuesta, pues se necesita comunicar que México ya ofrece la posibilidad de un trámite electrónico que agiliza el ingreso a nuestro territorio en plan vacacional.