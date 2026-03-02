Decreto de las 40 horas inicia cuenta regresiva de 4 años para su aplicación plena en México

El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, mantiene una intensa campaña de difusión tras confirmar que el decreto de la reforma constitucional sobre la jornada laboral, será publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) este mismo martes, luego de que, fuera aprobada por unanimidad en lo general por el Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas locales.

En ese sentido enfatizó que la transición no será inmediata, sino que responde a un esquema de gradualidad diseñado para proteger la estabilidad económica y permitir la adaptación de los sectores productivos y llevará 4 años.

Durante el presente año 2026, la Secretaría del Trabajo se enfocará en labores de preparación y planeación junto con los sectores involucrados, marcando el inicio de una ruta que busca reducir la fatiga y mejorar la salud de la fuerza de trabajo en el país.

Bajo el nuevo esquema, el primer ajuste real ocurrirá en 2027, cuando la jornada se reduzca a 46 horas semanales. El cronograma continuará con una baja a 44 horas en 2028 y 42 horas en 2029, hasta alcanzar finalmente el objetivo de las 40 horas en el año 2030.

Actualmente, el 63.9% de las personas trabajadoras en México laboran jornadas superiores al nuevo límite legal, lo que representa el universo principal al que se dirige esta transformación.

En entrevista reciente con El Economistas, el secretario Bolaños subrayó que esta reforma garantiza el derecho al descanso sin que ello implique una reducción de los salarios o las prestaciones vigentes.

La estrategia de comunicación de la STPS resalta que, a diferencia de otras naciones que han optado por ampliar sus jornadas, México apuesta por el bienestar familiar y la seguridad laboral, fortaleciendo además la inspección mediante un registro electrónico de jornadas para asegurar el cumplimiento de los nuevos límites.